ВМС Японии получили новый фрегат Kumano 30FFM (ВИДЕО)

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ВМС Японии получили новый многофункциональный фрегат Kumano 30FFM

Японская судостроительная компания Mitsui E&S Shipbuilding Co. Ltd спустила на воду новый многофункциональный фрегат 30FFM. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Kumano (FFM-2) — второй корабль фрегата 30FFM Японских морских сил самообороны (JMSDF). Он был названа в честь реки Кумано.

Японский фрегат имеет водоизмещение более 5000 тонн. Ожидается, что фрегат заменит эсминцы классов Asagiri- и Abukuma.

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При формировании экипажа JMSDF на фрегате будет применяться концепция экономии рабочей силы, с помощью которой планируется решить проблему нехватки персонала. Экипаж фрегата будет состоять примерно из 100 моряков, что значительно меньше, чем у обычных эсминцев.