ВВС США готовят летчиков F-35 к арктическим операциям

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ВВС США готовят военный персонал к арктическим операциям

ВВС США готовят военный персонал и оборудование для реагирования на непредвиденные обстоятельства и чрезвычайные ситуации в Арктике. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

По мнению экспертов, нет никаких сомнений в том, что F-35, который уже прошел опытно-конструкторские испытания при минусовых температурах, прибудет на Аляску в 2020 году. В настоящее время ВВС необходимо иметь обученный персонал и специальное оборудование для работы в условиях крайне холодной погоды.

Во время учений военные летчики использовали специальную камеру для воспроизведения экстремальных температур Аляски. «Поняв, что температура окружающей среды в помещении была на уровне минус 65, я понял, что мы достигли гораздо большего, чем планировали изначально», — сказал сержант Райт. После шести часов испытаний летчики покинули камеры и обсудили со специалистами по выживанию и разведке существующие проблемы

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После обсуждения военные сообщили, что оборудование способно противостоять суровым температурам Аляски, и сказали, что они будут чувствовать себя в безопасности, зная, что у них есть снаряжение, которое поможет им выжить в одних из самых экстремальных условий в мире.