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В Италии успешно прошли тренировочные полеты вертолетов NH-500E (ФОТО)

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В Италии успешно прошли тренировочные полеты вертолетов NH-500E ВВС Италии

В Италии на озере Браччано прошли тренировочные полеты вертолетов NH-500E. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Два вертолета NH-500E ВВС Италии (Aeronautica Militare) осуществляли полеты над водной гладью перед Спортивным центром ВВС рядом с музеем ВВС Италии (Museo Storic Militare).

В Италии успешно прошли тренировочные полеты вертолетов NH-500E (ФОТО)

Вертолеты выполняли взлет и посадку с поверхности озера, осуществляли различные маневры в аварийных ситуациях.

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В Италии успешно прошли тренировочные полеты вертолетов NH-500E (ФОТО)

«Это учебное мероприятие было необходимо для повышения уровня знаний инструкторов о работе вертолетов в нормальных и аварийных условиях. Полет над водой связан с определенными проблемами, такими как, например, пространственная дезориентация из-за отражения света от воды, снижения видимости и т.д», — сказал представитель ВВС Италии.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 787

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