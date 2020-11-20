В Италии успешно прошли тренировочные полеты вертолетов NH-500E (ФОТО)

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В Италии успешно прошли тренировочные полеты вертолетов NH-500E ВВС Италии

В Италии на озере Браччано прошли тренировочные полеты вертолетов NH-500E. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Два вертолета NH-500E ВВС Италии (Aeronautica Militare) осуществляли полеты над водной гладью перед Спортивным центром ВВС рядом с музеем ВВС Италии (Museo Storic Militare).

Вертолеты выполняли взлет и посадку с поверхности озера, осуществляли различные маневры в аварийных ситуациях.

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«Это учебное мероприятие было необходимо для повышения уровня знаний инструкторов о работе вертолетов в нормальных и аварийных условиях. Полет над водой связан с определенными проблемами, такими как, например, пространственная дезориентация из-за отражения света от воды, снижения видимости и т.д», — сказал представитель ВВС Италии.