Reuters: Если Китай не заключит торговое соглашение, то США будут и дальше повышать тарифы

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Соединенные Штаты будут и дальше поднимать тарифы на китайский импорт, если с Пекином не будет заключено торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты будут и дальше поднимать тарифы на китайский импорт, если с Пекином не будет заключено торговое соглашение. Об этом сообщает Стив Холланд в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Федеральная торговая комиссия США считает, что китайский импорт матрасов наносит ущерб промышленности США. Выступая на заседании кабинета министров в Белом доме, Трамп сказал, что у него хорошие отношения с Китаем, которые стремительно развиваются. Однако он подчеркнул, что Китаю все равно придется заключить соглашение.

«Если мы не заключим соглашение с Китаем, я просто подниму тарифы еще выше», — сказал он.

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Ранее экономический советник Ларри Кудлоу сообщил, что две страны приближаются к соглашению о прекращении 16-месячной торговой войны. Однако он не сообщил никаких подробностей о сроках возможной сделки.