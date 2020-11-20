В Мексике парламент разрешил использовать марихуану для отдыха, — Reuters

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Палата сенаторов мексиканского парламента разрешила использовать марихуану для отдыха

В Мексике палата сенаторов парламента поддержала законопроект, позволяющий использование каннабиса для развлечения и отдыха совершеннолетними гражданами. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что законопроект, разрешающий легальное использование марихуаны, поддержали 82 сенатора, 18 человек выступили против, а семеро сенаторов воздержались

Теперь все ожидают решения членов Палаты депутатов. И если представители Палаты депутатов одобрят постановление, то с 15 декабря граждане Мексики смогут иметь при себе для личного использования каннабис в размере 28 гр. Также мексиканцы смогут легально выращивать дома от шести до восьми кустов каннабиса.

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Ранее сообщалось, что в Мексике Верховный суд признал запрет на использование марихуаны неконституционным