Вывод американских войск из Сирии открывает дверь волне военных преступлений

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Видеозаписи нападений сирийских бойцов, поддерживаемы Турцией, на гражданских лиц, подняли вопрос военных преступлений в конфликте между Турцией и курдскими силами в Сирии.

По данным Комитета по защите журналистов, два турецких журналиста были убиты в результате воздушного удара Турции, информирует enovosty.com/news.

На той неделе, когда турецкие войска начали наземную и воздушную атаки на курдские силы в северо-восточной Сирии, в СМИ появились первые сообщения об убийствах мирных жителей, включая казнь курдского политика-женщины сирийскими силами, поддерживаемыми Турцией.

По словам Руперта Колвилла, представителя Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), группа боевиков Ахрар аль-Шаркия, поддерживаемая турецкими силами, похоже, казнила курдского политика Хеврина Халафа, генерального секретаря партии Курдского будущего Сирии. Видеозапись казни , которая, по словам ООН, произошла 12 октября, распространена в социальных сетях.

В тот же день, по сообщениям УВКПЧ, Ахрар аль-Шаркия, по-видимому, казнили трех курдов, только один из которых был одет в военную форму. Нью-Йорк Таймс сообщает, что по меньшей мере двое убиты. В докладе УВКПЧ также упоминается инцидент 13 октября, в результате которого по меньшей мере четыре мирных жителя, в том числе два журналиста, были убиты в результате авиаудара Турции по шоссе Тель-Тамар-Рас-аль-Айн.

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Комитет по защите журналистов сообщил, что в ходе турецкой атаки были убиты два сирийских курдских журналиста, Саад Ахмед и Мохаммед Хуссейн Рашо. Ахмед скончался от ран вскоре после авиаудара, а Рашо, как сообщается, скончался 14 октября.

По сообщению Associated Press, боевики из так называемой Сирийской национальной армии называли курдов «свиньями» и «неверными», и в одном из видео застрелили человека, чьи руки были связаны за спиной, сообщает Associated Press.

«В соответствии с международными стандартами в области прав человека и международного гуманитарного права казни без надлежащего судебного разбирательства являются серьезными нарушениями и могут расцениваться как военное преступление», — подчеркивается в докладе УВКПЧ.

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УВКПЧ также сообщает, что пять медицинских учреждений в Сирии были повреждены в результате предполагаемых авиаударов Турции.