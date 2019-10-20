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Трамп считает вывод американских войск из Сирии «стратегически блестящей» тактикой

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Президент Дональд Трамп заявил, что курды «не ангелы». Ранее Трамп говорил, что «курды не помогли США во Второй мировой войне», при этом Соединенные Штаты потратили «огромные деньги» на помощь им в Сирии

Вывод американских войск из Сирии дало зеленый свет для турецкого вторжения, которое началось в прошлую среду, информирует enovosty.com/news.

Сирийские демократические силы, возглавляемые курдами, приняли на себя основной удар в кампании США против террористической группы ИГИЛ, потеряв примерно 11 000 людей. Президент Дональд Трамп Обосновывает свое решение бросить на произвол курдов в Сирии, заявляя, что они «не ангелы».

Во время встречи с президентом Италии Серхио Маттареллой Трамп преуменьшил вторжение Турции в Сирию, начавшееся в прошлую среду, заявив, что «это не наша граница» и что «это не имеет к нам никакого отношения».

«Если Турция вторгнется в Сирию, это будет дело Турции и Сирии. Это не наша проблема. У них там много песка … Там много песка, с которым они могут играть», — заявил Трамп.

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Трамп утверждает, что вывод войск из Сирии, спровоцировавший гуманитарный кризис и вызвавший шквал критики в Вашингтоне, был «стратегически блестящим» решением.

«Я считаю, что ситуация на границе Турции с Сирией является стратегически блестящей для Соединенных Штатов», — сказал Трамп менее чем через неделю после того, как турецкая артиллерия обстреляла войска США в Сирии.

Турция вторглась в Сирию через три дня после того, как администрация Трампа внезапно объявила о выводе американских войск из северо-восточной Сирии. Отступление из Сирии было воспринято как предоставление Турции карт-бланша для уничтожения курдов.

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Трампа предупреждали, что этот шаг может стать шансом возрождения ИГИЛ и пойдет на пользу России и президенту Сирии Башару Асаду.

Через неделю после вторжения в Турцию курды обратились к официальному Дамаску и Москве за защитой. Между тем, поступали сообщения о том, что сотни задержанных, связанных с ИГИЛ, бежали из лагеря в северной части Сирии. Курды удерживали во временных тюрьмах примерно 11 000 боевиков ИГИЛ, но теперь все силы и ресурсы идут на борьбу с турецкими войсками.

Короче говоря, отступление Трампа в Сирии стало большой геополитической победой для российского президента Владимира Путина, и дало ИГИЛ возможность перегруппироваться и вернуться в Сирию.


Автор: Оксана Ельченко
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