Корпус морской пехоты США провел учения с использованием новейших JLTV

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Корпус морской пехоты США использовал недавно полученные тактические машины JLTV во время учений по оказанию гуманитарной помощи.

В пятницу в пресс-релизе 24-го экспедиционного подразделения морской пехоты шла речь о том, что 24-й экспедиционный отряд морской пехоты США с 24-м батальоном боевой логистики 24-го батальона морской пехоты (MEU) проводит учения по оказанию гуманитарной помощи во время реалистичной городской подготовки (RUT) на аэродроме Богу, Северная Каролина.

Реалистичная городская подготовка позволяет морским пехотинцам и морякам тренироваться в контролируемой, реалистичной среде, используя командные, воздушные, наземные и логистические элементы MEU.

В ходе учений также использовались новейшие совместные легкие тактические машины.

JLTV предназначены для замены устаревшего парка многоцелевых колесных транспортных средств с высокой мобильностью, более известных как Humvee.

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Семейство транспортных средств JLTV поставляется в различных вариантах — общего назначения, для перевозки тяжелых орудий и боевой бронетранспортер — все они обеспечивают защищенную, устойчивую, объединенную в сеть мобильность, которая уравновешивает полезную нагрузку, характеристики и защиту во всем диапазоне военных операций.

JLTV спроектирован так, чтобы выдерживать взрывы и имеет усовершенствованную систему охлаждения, которая нагнетает большой объем воздуха в двигатель и трансмиссию. Эта технология представляет собой революционное обновление по сравнению с бронированными Humvee, на которых пехотинцы сражались во время операции «Иракская свобода».

Благодаря интеграции новой технологии, такой как JLTV, морские пехотинцы продолжат адаптироваться к текущим условиям и будут готовы сражаться прямо сейчас.

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Источник: Defence-blog