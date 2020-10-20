Корпус морской пехоты США провел учения с использованием новейших JLTV

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

20.10.2020 г.
14:34Первая европейская страна возвращает жесткий локдаун
14:20В Германии взорвали автомобильный мост: на зрелище пришли посмотреть более 2000 людей (ВИДЕО)
12:59Маск рассказал о первой базе человечества на Марсе
12:48ЕС и Великобритания готовы к возобновлению торговых переговоров по Brexit, - Associated Press
12:38Британская армия проводит испытания беспилотника Indago
12:20Гренландия становится черной дырой в сфере безопасности, - Reuters
11:39Тайланд накрыли наводнения, оползни и ураганы
Все новости мира

Аналитика

19.10.2020

Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга

Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга
Разгул демократии в Америке не только набирает обороты, но и обретает новые формы. Началось все, напомним, антирасистскими выступлениями BLM (Black lives ...
19.10.2020

Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы

Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Почему всеукраинский опрос может иметь долгоиграющие негативные последствия для Зеленского и чем это чревато для страны в целом, готов ли инвестор вкладывать ...
16.10.2020

Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины

Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
В следующее воскресенье, 25 октября, украинцы должны избирать новую власть на местах. Однако ввиду эпидемии коронавируса явка на избирательных участках ...

Последние новости

20.10.2020 г.
15:16 В США усилили удар по "Северному потоку-2"
15:00 Британская армия тестирует новую систему БПЛА Lockheed Martin
14:46 "Это точно не завершение прокладки “Северного потока-2”: Крутихин о "приключениях" газпромовского "Академика Черского"
14:34 Первая европейская страна возвращает жесткий локдаун
14:26 Ситуация на рынке труда улучшилась. Эксперт рассказал, что будет дальше
14:20 В Германии взорвали автомобильный мост: на зрелище пришли посмотреть более 2000 людей (ВИДЕО)
13:20 COVID-19 может мутировать и полностью исчезнуть, - ученый
12:59 Маск рассказал о первой базе человечества на Марсе
12:52 В ноябре украинцев ждут дожди и первый снег - синоптики
12:48 ЕС и Великобритания готовы к возобновлению торговых переговоров по Brexit, - Associated Press
12:38 Британская армия проводит испытания беспилотника Indago
12:30 Новый рекорд скорости: назван самый быстрый серийный автомобиль в мире (ВИДЕО)
12:20 Гренландия становится черной дырой в сфере безопасности, - Reuters
11:46 В Минюсте советуют гражданам не брать кредиты, чтобы защитить недвижимость от рейдеров
11:39 Тайланд накрыли наводнения, оползни и ураганы
11:24 Далай-лама пообщался с украинцами: подробности
11:05 США обвинили шестерых офицеров ГРУ России в кибератаках в США, Франции и Украине
10:52 УкрАВТО станет дистрибьютором нового бренда – имя озвучат в декабре
10:45 Зеленский выступает в Раде с посланием (ОНЛАЙН)
10:41 Верховный суд Киргизии оправдал премьер-министра страны по делу о насильственном захвате власти
10:17 СБУ провела мощные учения по предупреждению диверсий (ВИДЕО)
09:59 В Варшаве отменили празднование Нового года: подробности
09:48 У берегов Аляски произошло мощное землетрясение (ВИДЕО)
08:49 Стало известно условие, при котором в Украину вернется жесткий карантин
08:19 В оппозиции Беларуси анонсировали сокрушение режима Лукашенко
08:00 Европейская компания разработала сверхкомпактный авиационный радар большой мощности
07:45 Ученые выяснили, какие запахи чаще всего перестают ощущать больные COVID-19
07:30 Украинским водителям рассказали, как быстро обменять электронные права на "пластик"
07:08 В Киеве дорожным движением будет управлять искусственный интеллект
07:00 В Украине стартовал грибной сезон: грибники хвастаются своими трофеями (ФОТО)
06:59 В Украине подорожали овощи и фрукты
06:29 Великобритания обвинила РФ в планировании кибератаки
06:02 Погода в Украине на 20 октября (КАРТА)
19.10.2020 г.
23:40 Кадры из фильма о будущем: Западные журналисты в восторге от киевского дома (ФОТОФАКТ)
22:07 Ошиблась рейсом: пассажирка проспала весь полет и оказалась в Киеве вместо Валенсии
22:05 Земля столкнется с астероидом за день до выборов США. Известный физик раскрыл детали
21:19 Мы летим в тартарары, выбрав сценарий печатного станка, - Сергей Фурса (ВИДЕО)
21:10 Главнокомандующий ВСУ рассказал, когда отменят призыв на военную службу
21:07 Суд запретил распространять пасквиль Кипиани о Стусе со лживой информацией о Медведчуке. Очередная грязная провокация провалилась
17:41 Сергей Фурса о Зеленском, который присвоил себе звание мастера спорта по борьбе с коронакризисом (ВИДЕО)
17:41 В Украине могут запретить школьникам пользоваться телефонами во время занятий
17:38 Британский стоматолог назвал простой способ защитить себя от коронавируса
17:13 Слабое место врага: Ученые нашли новый способ блокировки коронавируса
17:03 Документ не готов. Когда Рада рассмотрит бюджет 2021
16:38 Коронавирус и грипп: В Минздраве рассказали, когда наступит пик заболеваемости
16:36 Новый скандал: Запрещенная в Украине группа выступит в Киеве
16:28 Рубан рассказал об опасности коронавируса для детей и беременных
16:07 Александр Охрименко: "Cостояние украинской экономики к концу года может улучшиться"
15:43 Никто не будет вкладывать деньги в зону боевых действий: Фурса о СЭЗ на Донбассе (ВИДЕО)
15:10 В Украине будут по-новому выдавать автомобильные номера. Как изменится процедура и цена
15:00 ВВС США отправили истребители F-16C Fighting Falcon в Саудовскую Аравию
14:53 Всплеск COVID-19: Кучер сравнил "красную" Харьковщину с Италией
14:51 США отказались вводить санкции против России? Озвучена интересная деталь
14:40 Ученые показали, как COVID-19 распространяется при разговоре за столом (ВИДЕО)
14:34 Long COVID: Ученые заявили о большой опасности
14:25 Украинским полярникам первый раз за 20 лет подняли зарплату. Сколько теперь получают?
14:20 На вооружении ВСУ появится первый отечественный мультикоптер Windhover (ВИДЕО)
14:18 Россия и ОПЕК угодили в ковидную ловушку, - СМИ
14:01 Последовательное заболевание гриппом и COVID-19 может привести к осложнениям - исследование
14:00 В Минэкономики рассказали, как проходит уборочная кампания в Украине
Все новости »

Корпус морской пехоты США провел учения с использованием новейших JLTV

Главная » Последние новости » Новости мира » Корпус морской пехоты США провел учения с использованием новейших JLTV
 
Печать Отправить на почту

 

 

Корпус морской пехоты США использовал недавно полученные тактические машины JLTV во время учений по оказанию гуманитарной помощи.

В пятницу в пресс-релизе 24-го экспедиционного подразделения морской пехоты шла речь о том, что 24-й экспедиционный отряд морской пехоты США с 24-м батальоном боевой логистики 24-го батальона морской пехоты (MEU) проводит учения по оказанию гуманитарной помощи во время реалистичной городской подготовки (RUT) на аэродроме Богу, Северная Каролина.

Реалистичная городская подготовка позволяет морским пехотинцам и морякам тренироваться в контролируемой, реалистичной среде, используя командные, воздушные, наземные и логистические элементы MEU.

В ходе учений также использовались новейшие совместные легкие тактические машины.

JLTV предназначены для замены устаревшего парка многоцелевых колесных транспортных средств с высокой мобильностью, более известных как Humvee.

Читайте: СБУ провела мощные учения по предупреждению диверсий (ВИДЕО)

Семейство транспортных средств JLTV поставляется в различных вариантах — общего назначения, для перевозки тяжелых орудий и боевой бронетранспортер — все они обеспечивают защищенную, устойчивую, объединенную в сеть мобильность, которая уравновешивает полезную нагрузку, характеристики и защиту во всем диапазоне военных операций.

JLTV спроектирован так, чтобы выдерживать взрывы и имеет усовершенствованную систему охлаждения, которая нагнетает большой объем воздуха в двигатель и трансмиссию. Эта технология представляет собой революционное обновление по сравнению с бронированными Humvee, на которых пехотинцы сражались во время операции «Иракская свобода».

Благодаря интеграции новой технологии, такой как JLTV, морские пехотинцы продолжат адаптироваться к текущим условиям и будут готовы сражаться прямо сейчас.

Читайте: Вооружение идет полным ходом: Корпус морской пехоты США заказал 10 новых боевых машин-амфибий

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtube
Посещений: 608

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга
Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
Майдан в Кыргызстане: "Кыргыз-буза" - третья серия
Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться
Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин или Страсти по локализации
Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
Все статьи







Читайте также

СБУ провела мощные учения по предупреждению диверсий (ВИДЕО)
 Китай испытывает в Тибете пусковые установки наземных мин
На Донбассе прошли учения ОС (ВИДЕО)
 Немецкий концерн Rheinmetall испытал инновационную боевую машину KF41 (ВИДЕО)
ВСУ провели учения со стрельбами из ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун" (ФОТО)
 Корпус морской пехоты США получил новые ударные вертолеты
В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды (ФОТО)
 На Дунае стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 (ФОТО)

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Армия

Самолет бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress (США)
Вертолет Sikorsky Aircraft SH-60 «Sea Hawk» (США)
Танк Steyr SK 105 (Австрия)
Беспилотный летательный аппарат IAI Heron (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Гуменюк
Игорь
Кульчицкий
Станислав
Немцов
Борис
Бородянский
Владимир
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кадры из фильма о будущем: Западные журналисты в восторге от киевского дома (ФОТОФАКТ) (11578)

Слабое место врага: Ученые нашли новый способ блокировки коронавируса (3379)

Главнокомандующий ВСУ рассказал, когда отменят призыв на военную службу (3156)

В Украине стартовал грибной сезон: грибники хвастаются своими трофеями (ФОТО) (3079)

Ошиблась рейсом: пассажирка проспала весь полет и оказалась в Киеве вместо Валенсии (2491)

Ученые выяснили, какие запахи чаще всего перестают ощущать больные COVID-19 (1849)

У Харкові відкрили найбільший в Україні урбан-парк (ФОТО) (1840)

Британский стоматолог назвал простой способ защитить себя от коронавируса (1643)

Новый скандал: Запрещенная в Украине группа выступит в Киеве (1616)

Українські військові можуть отримати особливий автомобіль: подробиці (ФОТО) (1604)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Михаил Волынец и его профсоюзный бизнес

Закат латифундиста Вадима Нестеренко: долги и уголовные дела «похоронят» Ristone Holdings?

Вагонным фарцовщикам – приготовиться!


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кадры из фильма о будущем: Западные журналисты в восторге от киевского дома (ФОТОФАКТ) (11554)

На Украину надвигается мощный циклон (11251)

Цены на подержанные авто из США и Европы резко упали (10034)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Банковская тайна


help




bigmir)net TOP 100

 