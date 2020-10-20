Гренландия становится черной дырой в сфере безопасности, — Reuters

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Китайский корабль стал одним из тех, кто неожиданно прибыл в воды Арктики на фоне того, что сокращение морского льда ускорило гонку мировых держав

В Гренландии ветреным августовским днем ​​2017 года Акициннгуак Ина Олсен отдыхала в старой гавани Нуука, когда китайский ледокол без предупреждения вошел в территориальные воды арктического острова. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Китайский корабль стал одним из тех, кто неожиданно прибыл в воды Арктики на фоне того, что сокращение морского льда ускорило гонку мировых держав за контроль над ресурсами и водными путями. И Китай и Россия предпринимают все более решительные шаги в регионе. С целью создания равных правил игры госсекретарь США Майк Помпео сказал, что сейчас «настало время для Америки выступить в качестве арктической страны и ради будущего Арктики»

Гренландия — полуавтономная часть Королевства Дания и Копенгаген управляет защитой острова через свое Объединенное арктическое командование. Как сообщили Reuters жители Гренландии и военные источники в Дании и США, иностранные суда появлялись неожиданно и без необходимых разрешений

В Арктике находятся минералы и редкоземельные металлы, используемые в производстве как смартфонов и электромобилей, так и военных самолетов. В Арктике находятся залежи урана и потенциально огромные ресурсы нефти и природного газа.

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