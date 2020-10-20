ЕС и Великобритания готовы к возобновлению торговых переговоров по Brexit, — Associated Press

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ЕС и Великобритания готовы к возобновлению торговых переговоров по Brexit

Британия и Европейский Союз снова возобновляют переговоры по внесению изменения в договор по Brexit, что стало возможным после того, как главный переговорщик ЕС по Brexit заявил, что готов «активизировать» переговоры по юридическому тексту соглашения. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Министр по делам Brexit Майкл Гоув приветствовал заявление как свидетельство значительного движения со стороны ЕС.

Напомним, переговоры были приостановлены на прошлой неделе и каждая сторона призвала другую к компромиссу, чтобы обеспечить сделку. ЕС сказал, что рад продолжить переговоры. Это заявление было сделано после того, как Джонсон заявил, что переговоры окончены. Он посоветовал британским компаниям подготовиться к экономическому разрыву с ЕС без заключения сделок в конце года.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, который разговаривал по телефону в понедельник с британским коллегой Дэвидом Фростом, сказал, что «ЕС по-прежнему готов активизировать переговоры в Лондоне на этой неделе по всем вопросам и на основе юридических документов». «Теперь мы ждем реакции Великобритании», — написал он в Твиттере.