Британская армия проводит испытания беспилотника Indago

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Британская армия проводит испытания беспилотника Indago

Британская армия сообщила, что испытывает новую систему беспилотных летательных аппаратов Lockheed Martin под названием Indago. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Дистанционно пилотируемая воздушная система Indago проходит испытания по программе AWE [ежегодная программа инновационных экспериментов британской армии]», — говорится в сообщении британской армии в Twitter.

Indago — это новый малый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), разработанный поставщиком оружия №1 для Пентагона Lockheed Martin Corp.

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Этим летом Lockheed Martin также сообщила, что швейцарская армия планирует приобрести малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Indago 3 для тактической разведки и наблюдения.