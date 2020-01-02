The Washington Times: Северная Корея перешла к прямым угрозам в адрес США

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Вашингтон находится в состоянии повышенной боевой готовности после заявлений Кима о рождественском «сюрпризе»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил с прямыми угрозами в адрес Вашингтона и пообещал, что его страна скоро продемонстрирует новое стратегическое оружие. Об этом сообщает Бен Вольфганг в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Лидер Северной Кореи сообщил о готовности перейти к «фактическим действиям» против США, чтобы заставить заплатить за боль, которую до сих пор испытывает северокорейский народ.

Вашингтон также находится в состоянии повышенной боевой готовности после заявлений Кима о рождественском «сюрпризе», который, как ожидается, станет испытанием баллистических ракет большой дальности или, возможно, даже возвращением к испытаниям ядерного оружия. «Мир станет свидетелем нового стратегического оружия, которым Северная Корея будет обладать в ближайшем будущем», — сказал Ким.

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Напомним, Северная Корея настаивает на том, чтобы США сняли часть экономических санкций, прежде чем страна полностью откажется от ядерного оружия. Вашингтон же настаивает на полной денуклеаризации до того, как будут сняты санкции.