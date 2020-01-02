Associated Press: Мировые фондовые индексы демонстрируют стремительный рост

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Мировые фондовые индексы демонстрируют стремительный рост на фоне заключения торгового соглашения между США и Китаем

Мировые фондовые индексы демонстрируют стремительный рост на фоне оптимистических настроений относительно заключения торгового соглашения между США и Китаем. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Французский индекс CAC 40 вырос на 0,8% до 6 022,63, в то время как британский FTSE 100 увеличился на 0,8% до 7 604,80. Фьючерсы на Dow подорожали на 0,4% до 28 634, а фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4% до 3243,80.

Австралийский S&P ASX 200 поднялся на 0,1% до 6 690,60, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,1% до 28 511,92. Индекс Shanghai Composite увеличился на 1,2% до 3 085,20.

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Напомним, положительное влияние на ситуацию на мировых фондовых рынках оказали заявления президента США Дональда Трампа о подписании первой фазы торгового соглашения с Китаем 15 января