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Армения назвала число погибших в конфликте в Нагорном Карабахе

Главная » Последние новости » Новости мира » Армения назвала число погибших в конфликте в Нагорном Карабахе
 
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С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе с армянской стороны погибли 3300 человек.

Об этом говорится в сообщении Минздрава Армении, информирует enovosty.com/news.

Ранее стало известно, что во время военных действий в Нагорном Карабахе погибли 2 823 военных Азербайджана.

Сейчас проводят работы по поиску более 30 военнослужащих, которых считают пропавшими без вести, и идентификации более 50 человек,– сообщили в Минобороны страны.

В окончательные списки попали только те военные, которые были идентифицированы и похоронены до 28 декабря 2020 года.

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Сегодня, 2 декабря, азербайджанские военные заняли часть села Шурнух в Сюникской области (Зангезур) Армении. Как передает «Спутник Армения», об этом сообщил староста села Акоп Аршакян.

«Все закончилось. Приехали азербайджанцы, русские пограничники. До 5 января дали окончательный срок, посреди села поставят посты», — заявил он.

Староста села подчеркнул, что азербайджанские войска и прибывшие на место российские пограничники ссылаются на карту Генштаба ВС СССР.

Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе в горячей фазе длился с конца сентября по 10 ноября, когда было подписано мирное соглашение. Сейчас в Армении периодически проходят массовые акции протеста против подписавшего соглашение премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего в свою очередь о возможности отставки.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1367

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