Только 13% американцев поддержали бы войну США из-за нападений на нефтяные заводы Саудовской Аравии

Главная » Последние новости » Новости мира » Только 13% американцев поддержали бы войну США из-за нападений на нефтяные заводы Саудовской Аравии Только 13% американцев поддержали бы войну США из-за нападений на нефтяные заводы Саудовской Аравии

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Значительная часть американцев — примерно каждый четвертый — считает, что США должны полностью отстраниться от дел в регионе и позволить Саудовской Аравии самостоятельно решать свои проблемы

Только 13% американцев поддержали бы участие американских военных на стороне Саудовской Аравии в конфликте с Ираном из-за недавней атаки на два крупных нефтяных завода, показывает новый опрос среди взрослого населения США., информирует enovosty.com/news.

Участникам опроса задавали вопрос: «Как вы думаете, какую роль США должны сыграть в ответ на нападение на саудовские нефтяные объекты?».

В целом, опрос показал, что 6% американцев считают, что «США должны участвовать в воздушных атаках или бомбардировках, но воздерживаться от участия в наземных операциях».

Между тем, немногим более 7% заявили, что «США должны оказать помощь Саудовской Аравии, используя всю военную мощь».

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Опрос фактически показал, что почти 25% американцев, или примерно каждый четвертый, считают, что «США должны полностью отстраниться от дел в регионе и позволить Саудовской Аравии решить проблему самостоятельно».

В то же время опрос показал, что около 25% американцев заявили, что «США должны осудить это нападение и рассмотреть вопрос о санкциях или дипломатическом наказании виновных».

Между тем, опрос показал, что около 16% американцев считают, что «США должны предложить материальную поддержку в виде поставок необходимого вооружения Саудовской Аравии, но не более».

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И примерно 22% респондентов заявили, что они «не знают», что должны делать США.

Президент Дональд Трамп на этой неделе объявил о новых санкциях против Ирана, обвиняемого в нападении на саудовские НПЗ. Поддерживаемые Ираном повстанцы Хути взяли на себя ответственность за инцидент, но администрация Трампа и Саудовская Аравия выразили сомнения по этому поводу. Но ни одна сторона пока не представила убедительных доказательств вины Ирана.