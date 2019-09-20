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The Washington Times: США призывают Иран к дипломатии

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США призывают Иран к дипломатии, несмотря на обвинения в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

В администрации президента США Дональда Трампа сообщили, что они все еще стремятся к мирному урегулированию растущего кризиса на Ближнем Востоке, — сообщает Бен Вольфганг в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

В администрации Трампа заявили, что ответственность за нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии несет Иран. Однако, в то же время, не были названы конкретные официальные лица и не было сказано, что нападение на объекты было организовано иранским правительством. Напомним, ответственность за нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии взяли на себя йеменские мятежники-хуситы.

The Washington Times: США призывают Иран к дипломатии

Саудовская Аравия также избегает прямого обвинения иранского правительства в осуществлении атаки, вероятно, из-за страха, что такие слова могут вызвать еще большее насилие и потенциально привести к войне между двумя странами. Иран, напротив, разжигает конфликт.

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The Washington Times: США призывают Иран к дипломатии

В интервью CNN министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что удар США или Саудовской Аравии по Ирану приведет к «тотальной войне».

Критики говорят, что бездействие администрации Трампа заставило Иран поверить в то, что он может начать дерзкую атаку на ключевого союзника США и на мировое энергоснабжение и ему все сойдет с рук.

The Washington Times: США призывают Иран к дипломатии

Выступая на закрытом обеде, организованном Институтом Гестестона, Джон Болтон заявил, что нежелание президента отреагировать этим летом на уничтожение Ираном американского беспилотника привело к усилению иранской агрессии.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 22

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