Путин опасается любого несистемного протеста,- политолог
Задержанный в Бурятии шаман Александр Габышев, который пешком шел в Москву изгонять Путина, утром 20 сентября был доставлен в Якутск.
Эксперт Евгений Магда заявил изданию «Экономические Новости», что задержание и принудительная доставка в Якутск шамана Габышева отлично характеризует ситуацию в России, информирует enovosty.com/news.
«Там опасаются любого несистемного протеста, оперативно реагируют на асимметричные его проявления, стремятся купировать любой протест»,- сказал он.
Политолог подчеркнул, что авторитаризм в России — реальность, а не угроза.