Путин опасается любого несистемного протеста,- политолог

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Задержанный в Бурятии шаман Александр Габышев, который пешком шел в Москву изгонять Путина, утром 20 сентября был доставлен в Якутск.

Эксперт Евгений Магда заявил изданию «Экономические Новости», что задержание и принудительная доставка в Якутск шамана Габышева отлично характеризует ситуацию в России, информирует enovosty.com/news.

«Там опасаются любого несистемного протеста, оперативно реагируют на асимметричные его проявления, стремятся купировать любой протест»,- сказал он.

Политолог подчеркнул, что авторитаризм в России — реальность, а не угроза.