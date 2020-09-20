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Появились видео жестких задержаний силовиками протестующих в Минске и Бресте (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Появились видео жестких задержаний силовиками протестующих в Минске и Бресте (ВИДЕО)
 
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Силовики задерживали протестующих против насилия и фактической узурпации власти Александром Лукашенко в центре Минска, где участники оппозиционного "Марша солидарности" вынуждены были остановиться перед перегородившими им путь нарядами ОМОН.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее бойцы ОМОН и внутренних войск Беларуси вытеснили участников протестной акции в Минске с перекрестка у проспекта Независимости, который протестующие заняли ранее.

Участники акции протеста вступили в силовое столкновение с милицией в Бресте. Интерфакс со ссылкой на очевидцев пишет, что в ответ на применение слезоточивого газа в милиционеров полетели бутылки. Сотрудники правоохранительных органов стали стрелять. Какое оружие применялось, не сообщается. МВД Беларуси подтвердило применение спецсредств в отношении участников акции протеста в Бресте.

Сегодня оцепление бойцов ОМОН было выставлено со всех сторон резиденции Лукашенко. Силовики использовали спецтехнику и заградительные машины. Сзади силовиков стояли два БТР и другая военная техника. Были перекрыты проходы к Верховному суду и дворцу Лукашенко. Силовики никого не пропускали за кордон. В районе Дворца независимости — рабочей резиденции Александра Лукашенко были впервые значительно усилены меры безопасности.

Оцепление выставлено не только по периметру самого Дворца независимости и прилегающей к нему площади Государственного флага Беларуси, но и практически на всех смежных улицах.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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