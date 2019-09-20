Associated Press: Северная Корея приветствует решение Трампа об использовании «нового метода» в переговорах

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Северная Корея приветствует решение Трампа об использовании «нового метода» в переговорах, которые зашли в тупик

Северная Корея выразила удовлетворение решением Дональда Трампа относительно использования «нового метода» в ядерных переговорах с Пхеньяном, — сообщает Ким Тонг-Янг в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Напомним, переговоры между США и Северной Кореей зашли в тупик из-за разногласий относительно степени облегчения санкций и разоружения. В заявлении, опубликованном государственными СМИ, северокорейский дипломат Ким Мён Гил, который будет вести запланированные переговоры с Вашингтоном, также высоко оценил решение Трампа уволить бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который выступал за «ливийскую модель» односторонней денуклеаризации Северной Кореи.

Ким сказал, что он с оптимизмом ждет переговоров с Соединенными Штатами, которые, как ранее сообщалось, могут возобновиться через несколько недель. Напомним, Пхеньян неоднократно требовал, чтобы Вашингтон пересмотрел свою позицию после провала февральского саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и Трампом.

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