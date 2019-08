The Washington Times: Трамп и технологические гиганты объединяются в борьбе с Францией

Команда Дональда Трампа, компания Amazon и представители Силиконовой долины объединились, чтобы сражаться с Францией

Команда президента США Дональда Трампа, компания Amazon и представители Силиконовой долины объединились, чтобы сражаться с их общим врагом, Францией, принявшей 3% налог на цифровые сервисы, что имеет серьезные последствия для американской торговли, — сообщает Бен Вольфганг в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Торговое представительство США организовало публичные слушания в Вашингтоне в рамках проведенного расследования относительно правомерности принятия Францией «налога на цифровые услуги» (DST). Должностные лица компаний Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Twitter и других предприятий выступили против налога, утверждая, что введение налога существенно поднимет цены на их продукцию для клиентов.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2019 г.