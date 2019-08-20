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The Washington Times: Трамп и технологические гиганты объединяются в борьбе с Францией

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Трамп и технологические гиганты объединяются в борьбе с Францией
 
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Команда Дональда Трампа, компания Amazon и представители Силиконовой долины объединились, чтобы сражаться с Францией

Команда президента США Дональда Трампа, компания Amazon и представители Силиконовой долины объединились, чтобы сражаться с их общим врагом, Францией, принявшей 3% налог на цифровые сервисы, что имеет серьезные последствия для американской торговли, — сообщает Бен Вольфганг в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Торговое представительство США организовало публичные слушания в Вашингтоне в рамках проведенного расследования относительно правомерности принятия Францией «налога на цифровые услуги» (DST). Должностные лица компаний Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Twitter и других предприятий выступили против налога, утверждая, что введение налога существенно поднимет цены на их продукцию для клиентов.

Франция является первой страной, принявшей DST. Во Франции официальные лица утверждают, что такие компании, как Amazon и Facebook, получают огромную прибыль, обходя налоги в тех странах, в которых они функционируют. Испания, Новая Зеландия, Италия и другие страны, по данным анонимных источников, планируют ввести аналогичный налог.

«Если кто-то и может облагать американские технологические компании налогом, то это может быть только их родная страна, США», — написал Трамп в Twitter. «В ближайшее время мы объявим о своих ответных действиях на глупость Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 472

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