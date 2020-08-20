США могут ввести дополнительные санкции против России и Китая, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » США могут ввести дополнительные санкции против России и Китая, - Fox News США могут ввести дополнительные санкции против России и Китая, - Fox News

Закрыть Отправить

Майк Помпео сообщил, что США введут санкции против России и Китая за их позицию в ООН по эмбарго на поставку оружия в Иран

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты без колебаний введут санкции в отношении любой страны, которая выступает против их усилий по «отмене» санкций Организации Объединенных Наций в отношении Ирана. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что он поручил Помпео «уведомить Совет Безопасности ООН о том, что Соединенные Штаты намерены восстановить практически все ранее приостановленные санкции Организации Объединенных Наций в отношении Ирана» в соответствии с ядерным соглашением 2015 года.

«[Санкции] были временно приостановлены из-за нелепого ядерного соглашения. И мир станет более безопасным местом. У иранцев не будет шанса иметь российскую систему ПВО, несколько китайских танков — все то, что создает риски и нестабильность на Ближнем Востоке. Все страны Персидского залива обеспокоены этим…», — сказал Помпео.

Читайте: Мировые державы «серьезно обеспокоены» ядерной программой Ирана

На прошлой неделе Совет Безопасности отклонил резолюцию США о продлении тринадцатилетнего эмбарго на поставки оружия Ирану, которое должно было истечь в октябре. Россия и Китай проголосовали против резолюции, а Франция, Германия и Великобритания воздержались, что Помпео назвал «действительно неудачным».

«В частном порядке все эти страны говорят мне, что они хотят продлить эмбарго на поставки оружия … но они отказываются сделать смелый поступок — морально правильный поступок — и голосуют… за некий святой Грааль [соглашение с Ираном]», — сказал Помпео