Северокорейский беженец: В КНДР детей готовят к службе в армии с четырех лет

Главная » Последние новости » Новости мира » Северокорейский беженец: В КНДР детей готовят к службе в армии с четырех лет Северокорейский беженец: В КНДР детей готовят к службе в армии с четырех лет

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Большинство северокорейских детей растут с верой в то, что они обязательно будут служить в армии

По данным Совета по международным отношениям, вооруженные силы Северной Кореи являются четвертыми по величине в мире. Военная служба является обязательной для большинства граждан; в то время как во многих странах существуют требования в отношении призыва в армию, военное воспитание в Северной Корее начинается с детского сада., информирует enovosty.com/news.

«Когда я был молодым, я думал, что очевидно, что должен стать солдатом», — рассказал изданию INSIDER Хен Ли, северокорейский беженец, который сейчас живет в США. «Студентам внушают, что нужно идти в армию, чтобы защищать семью Кимов и верно служить им», — говорит он.

В большинстве стран те, кто решит поступить на службу в армию, клянутся защищать конституцию, а не какого-либо конкретного лидера.

В книге Анны Файфилд «Великий преемник: божественно совершенная судьба гениального товарища Ким Чен Ына» подробно рассказывается о том, как режим занимается воспитанием детей с раннего возраста.

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«Я зашла в ясли детского сада и на фасаде там висела табличка с надписью «Спасибо, уважаемый генерал Ким Чен Ын», — описывает Анна.

«Внутри садик был украшен мультяшными котами-солдатами с гранатометами и матросами с пулеметами. Малыши позировали с пластиковыми автоматами Калашникова и фотографировались», — пишет Файфилд.

Хен Ли рассказывает тоже самое: «С самого раннего возраста нас учат, что это честь служить в армии генерала Кима. Практически все воспитание детей заключается в навязывании верности диктатору».

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Иллюстрация из сборника песен для северокорейских детей.

Хен Ли учился в Пхеньянской школе иностранных языков и был обязан заниматься тем, что называл социальной военной службой. Ли, например, занимался боевыми искусствами в армии и демонстрировал свое мастерство во время визитов иностранных лидеров.

Военная доблесть запечатлена в повествовании семьи Ким; Ким Ир Сен, первый лидер Северной Кореи, частично заслужил свой мифический статус благодаря своему искусству партизанского боя против японской армии во время оккупации Корейского полуострова.

Ким Чен Ын не служил в армии, но, по сообщениям Файфилд, он посещал Военный университет Ким Ир Сена в Пхеньяне, где изучал «военное руководство, ориентированное на чучхе». Чучхе — официальная идеология северокорейского режима, определена как «мировоззрение, в центре которого — человек, и революционные идеи, нацеленные на осуществление самостоятельности народных масс».

Файфилд отмечает, что Ким Чен Ына называли “товарищ генерал” — даже взрослые — с того времени, когда ему было десять лет.