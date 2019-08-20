Reuters: Помпео сообщил, что переговоры с Северной Кореей пока не возобновлены

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Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты не возобновили переговоры с Северной Кореей так быстро, как надеялись,

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не возобновили переговоры с Северной Кореей так быстро, как надеялись, но добавил, что Вашингтон знал, что на переговорах по денуклеаризации будут «препятствия», — сообщают Доина Чиасу и Хумейра Памук в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Помпео отметил, что Вашингтон обеспокоен испытаниями Северной Кореи ракет малой дальности. «Я бы хотел, чтобы они этого не делали», — сказал он.

Последнее ракетное испытание было проведено Северной Кореей в пятницу, когда Пхеньян выпустил еще две ракеты ближнего радиуса действия в море у своего восточного побережья.

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Проведенные запуски осложнили попытки возобновить переговоры между США и Северной Кореей относительно денуклеаризации полуострова.