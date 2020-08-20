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«Плотина означает нашу смерть»: перед Египтом возникла страшная угроза (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » «Плотина означает нашу смерть»: перед Египтом возникла страшная угроза (ФОТО)
 
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Египет уже истощает свои водные ресурсы, а новая плотина "великого возрождения Эфиопии" может усилить острую нехватку воды

Глава сельскохозяйственной ассоциации Gazaer Qouta Абдель-Фаттаха эль-Авейди сообщил, что в Египте многие годы бесхозяйственности, коррупции и роста населения привели к потере около 75% сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Теперь все опасаются, что плотина, которую Эфиопия строит на Голубом Ниле, главном притоке Нила, может усилить острую нехватку воды. «Плотина означает нашу смерть», — сказал фермер Махлуф Абу Кассем

«Плотина означает нашу смерть»: перед Египтом возникла страшная угроза (ФОТО)

Точное воздействие плотины на Египет и Судан, расположенные ниже по течению Нила, остается неизвестным. Для египетских фермеров эта устрашающая перспектива добавляет новую тревогу к другим причинам растущей нехватки воды. Египет уже истощает свои водные ресурсы. Его быстрорастущее население, которое в настоящее время превышает 100 миллионов, имеет одну из самых низких долей воды на душу населения в мире

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«Плотина означает нашу смерть»: перед Египтом возникла страшная угроза (ФОТО)

Эфиопия заявляет, что электричество, которое будет вырабатывать ее плотина великого возрождения Эфиопии, является жизненно важным средством, которое поможет вывести почти 110 миллионов граждан страны из бедности.

«Плотина означает нашу смерть»: перед Египтом возникла страшная угроза (ФОТО)

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Египет, который использует Нил для получения более 90% воды, включая питьевую воду, промышленное использование и орошение, опасается разрушительных последствий, если плотина будет эксплуатироваться без учета потребностей страны. «Если плотина будет заполнена и эксплуатироваться без координации действий между Египтом и Эфиопией, ее воздействие будет разрушительным для всего египетского общества, а государство не сможет справиться с ее последствиями», — сказал бывший министр ирригации Египта Мохаммед Наср Аллам.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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