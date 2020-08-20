«Плотина означает нашу смерть»: перед Египтом возникла страшная угроза (ФОТО)

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Египет уже истощает свои водные ресурсы, а новая плотина "великого возрождения Эфиопии" может усилить острую нехватку воды

Глава сельскохозяйственной ассоциации Gazaer Qouta Абдель-Фаттаха эль-Авейди сообщил, что в Египте многие годы бесхозяйственности, коррупции и роста населения привели к потере около 75% сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Теперь все опасаются, что плотина, которую Эфиопия строит на Голубом Ниле, главном притоке Нила, может усилить острую нехватку воды. «Плотина означает нашу смерть», — сказал фермер Махлуф Абу Кассем

Точное воздействие плотины на Египет и Судан, расположенные ниже по течению Нила, остается неизвестным. Для египетских фермеров эта устрашающая перспектива добавляет новую тревогу к другим причинам растущей нехватки воды. Египет уже истощает свои водные ресурсы. Его быстрорастущее население, которое в настоящее время превышает 100 миллионов, имеет одну из самых низких долей воды на душу населения в мире

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Эфиопия заявляет, что электричество, которое будет вырабатывать ее плотина великого возрождения Эфиопии, является жизненно важным средством, которое поможет вывести почти 110 миллионов граждан страны из бедности.

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Египет, который использует Нил для получения более 90% воды, включая питьевую воду, промышленное использование и орошение, опасается разрушительных последствий, если плотина будет эксплуатироваться без учета потребностей страны. «Если плотина будет заполнена и эксплуатироваться без координации действий между Египтом и Эфиопией, ее воздействие будет разрушительным для всего египетского общества, а государство не сможет справиться с ее последствиями», — сказал бывший министр ирригации Египта Мохаммед Наср Аллам.