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«Невидимые» герои протестов: В СМИ назвали семь человек, которые расшатали режим Лукашенко

Главная » Последние новости » Новости мира » "Невидимые" герои протестов: В СМИ назвали семь человек, которые расшатали режим Лукашенко
 
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Дни после выборов в Беларуси изменили историю этой некогда очень стабильной страны

После выборов в Беларуси прошло уже больше недели и это время многое изменило. Забастовки на самых больших заводах, митинги, стычки и даже убийства активистов, массовые аресты и пытки… Главная особенность протеста — это отсутсвие лидеров от оппозиции, абсолютная децентрализация. Единственный кандидат от оппозиции, который и является противовесом многолетнему лидеру Александру Лукашенко, — это Светлана Тихановская, которую можно смело назвать случайным человеком в политике. Она решила баллотировать на главную должность в стране после того, как её муж, Сергей Тихановский, был арестован. Тем не менее, есть люди, на которых держаться протесты. Лiгa.net рассказала о семи «невидимых» героях, которые расшатали режим Лукашенко, информирует enovosty.com/news.

34-летний Александр Тарайковский стал первой жертвой протестов после нечестных выборов. 10 августа мужчина погиб в Минске во время силового подавления мирных протестов. Проститься с Александром, у которого осталась жена и маленькая дочка, пришли тысячи людей.

«Невидимые» герои протестов: В СМИ назвали семь человек, которые расшатали режим Лукашенко

22-летний Степан Путило в очередной раз доказал, что информация — важнейшей оружие в любой войне. Основатель Telegram—канала Nexta Live говорит: «Если ты не интересуешься политикой, то завтра политика заинтересуется тобой, а ты не будешь знать, что с этим делать». Его канал в Telegram стал главным информационным источником не только на территории Беларуси, но и за границей.

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Белорусский оппозиционный политик Мария Колесникова стала главным оффлайн рупором революции в Беларуси и не побоялась оставаться в стране, несмотря на запугивания и жесткую реакцию власти на протесты. Она заявила, что ощущает большую ответственность за всё происходящее и не намерена останавливаться.

«Невидимые» герои протестов: В СМИ назвали семь человек, которые расшатали режим Лукашенко

Гражданские активисты Андрей Леончик и Андрей Стрижак сумели запустить крупнейшую в истории страны социальную фандрейзинговую кампанию, собрав для пострадавших активистов невероятную сумму в два миллиона долларов.

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Кроме того, героями, которые творят историю в Беларуси, стали женщины, которые вышли на большой марш. Живые цепи из храбрых женщин, которые держат в руках цветы, — символ протестов в Беларуси. Также, герои — работники заводов, которые начали крупнейшую забастовку, скандируя -«Стоп насилию» и «Уходи».

Также, говоря о протестах в Беларуси, нельзя не упомянуть о журналистах, которые продемонстрировали невероятную смелость и отвагу. Благодаря их работе, несмотря на запугивание, штрафы и задержания, о ситуации в стране узнали во всем мире. Кроме того, журналисты начали покидать государственные телеканалы и радиостанции.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1349

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