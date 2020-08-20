Когда перестанут приходить к власти те, кто подавляет человеческое достоинство собственных сограждан: ответ Лукашенко 26 лет назад (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Когда перестанут приходить к власти те, кто подавляет человеческое достоинство собственных сограждан: ответ Лукашенко 26 лет назад (ВИДЕО) Когда перестанут приходить к власти те, кто подавляет человеческое достоинство собственных сограждан: ответ Лукашенко 26 лет назад (ВИДЕО)

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В Сети появилось видео кандидата в президенты Александра Лукашенко, снятое на белорусском телевидении 26 лет назад. На видео молодой Лукашенко рассуждает о своем отношении к подавлению инакомыслящих

Фото: подавление протестов в Минске, август 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Архивное видео разместил на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов.

На вопрос ведущей: Когда перестанут приходить к власти те, кто подавляет человеческое достоинство собственных сограждан, тогда еще кандидат в президенты Беларуси Александр Лукашенко ответил:

«Что касается инакомыслия: Я вообще ненавижу людей, которые подавляют людей, которые мыслят иначе. Очень просто сегодня руководителю государства задавить человека за то что он думает не так. Людей просто давят на местах, чтобы они не шли голосовать или голосовали так, как кому-то хочется из государственных служащих или руководителей. Обещаю, что больше этого в республике Беларусь не будет.»

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