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Эксперты считают, что эмбарго Трампа в Венесуэле не повлияет на режим Мадуро

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США усилили давление на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, введя новые санкции

США объявили об экономическом эмбарго в отношении Венесуэлы, призванном положить конец авторитарному режиму президента Николаса Мадуро., информирует enovosty.com/news.

По словам Марко Апонте-Морено, профессора в Калифорнийском колледже Св. Марии, новые меры никак не повлияют на падение режима Мадуро.

В президентском указе от 5 августа президент Дональд Трамп заявил, что новые санкции, нацелены на любую компанию или частное лицо за пределами Венесуэлы, которые прямо или косвенно ведут бизнес с правительством Мадуро. Трамп подчеркнул, что жесткие меры со стороны США являются ответом на «продолжающуюся узурпацию власти режимом Мадуро» и «нарушения прав человека «.

Все венесуэльские государственные активы в Соединенных Штатах также сейчас заморожены.

Читайте: Назвали тонны денег и танкеры вариантом выплаты долга Венесуэлой

Новые меры отличаются от предыдущих санкций, которые в основном были направлены против правительственных чиновников и некоторых ключевых отраслей, таких как нефть и газ, золото и финансы.

Но анализ политического и экономического кризиса в Венесуэле свидетельствует о том, что одно только эмбарго не приведет к падению режима Мадуро.

Экономика Венесуэлы уже в упадке

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1. Venezuela's economy is already broken

Дети собирают пищу в мусоровозе в Каракасе, 27 февраля 2019 года. Reuters

Эмбарго — это внешнеполитический инструмент, призванный оказать давление на правительства-изгои и заставить их изменить свои пути, перекрыв денежные потоки. В Венесуэле принимать такие меры уже слишком поздно.

После многих лет неумелого руководства Мадуро, экономика Венесуэлы практически разрушена. ВВП сокращается более чем на 15% каждый год с 2016 года. Гиперинфляция достигла 10 миллионов процентов в 2019 году.

В 2017 году правительство Мадуро не выполнило своих обязательств по дефолту по своим долларовым облигациям. В этом году оно не смогло выплатить 1,85 миллиарда долларов США, которые Deutsche Bank и Citigroup одолжили Венесуэле. 

Но поскольку этот экономический спад происходил постепенно, начиная с 2014 года, состоятельные венесуэльцы — особенно коррумпированные правительственные чиновники — уже перевели свои деньги за границу, прежде всего на европейские рынки. 

Американские санкции просто не могут навредить правящему классу Венесуэлы, как это было несколько лет назад.

Эмбарго оставляет некоторые денежные потоки нетронутыми

2. The embargo leaves some cash flows untouched

Мужчина у Центрального банка Венесуэлы в Каракасе, 31 января 2018 года. Reuters

Новые санкции Трампа в отношении Венесуэлы не являются полным торговым эмбарго, как эмбарго Кубы, которое почти полностью изолировало остров от мировых рынков с 1962 года.

Импорт и экспорт с частным сектором все еще сохраняется, равно как и денежные переводы от венесуэльцев, живущих за границей.

Оба этих источника дохода поступают в долларах, которые гораздо более стабильны и ценны, чем местная валюта. В совокупности они могут поддерживать венесуэльскую экономику на некоторое время.

Другими словами, неполное эмбарго не вызовет полного экономического коллапса.

Пострадают простые люди, а не режим Мадуро

3. The poor, not the regime, will be hurt the most

Венесуэльцы ждут, чтобы купить продукты в супермаркете в Каракасе, 30 июня 2016 года. REUTERS / Mariana Bazo

Венесуэльцы, имеющие доступ к долларам — за счет денежных переводов или сбережений, которые были сокращены до кризиса, — переживут этот кризис. Они могут позволить себе еду, лекарства и бензин.

Но большинство венесуэльцев сегодня отчаянно бедны. По данным ООН, 90% людей там живут в бедности. Это вдвое больше, чем было в 2014 году.

Китай и Россия по-прежнему поддерживают Венесуэлу

4. China and Russia still support Venezuela

Делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в государственной резиденции Ново-Огарево под Москвой, 5 декабря 2018 года. Reuters

У Мадуро мало союзников за границей. Когда в начале этого года администрация Трампа признала лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве законного президента Венесуэлы, к нему присоединились 60 стран.

Но Китай и Россия по-прежнему являются самыми влиятельными международными союзниками Венесуэлы и выручили Мадуро, дав его правительству огромные кредиты. Оба страны наложили вето на резолюции США против правительства Мадуро в рамках ООН.

Китай эксплуатирует огромные природные ресурсы Венесуэлы, а Россия считает Венесуэлу стратегическим геополитическим партнером в Западном полушарии, ключевым союзником в своих усилиях по подрыву американского влияния.

 

Марко Апонте-Морено, доцент кафедры глобального бизнеса и член правления Института латиноамериканских и латиноамериканских исследований Калифорнийского колледжа Св. Марии


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 153

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