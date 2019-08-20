CBS: Помпео сообщил, что ИГИЛ стал более мощным в некоторых районах Ближнего Востока

Главная » Последние новости » Новости мира » CBS: Помпео сообщил, что ИГИЛ стал более мощным в некоторых районах Ближнего Востока CBS: Помпео сообщил, что ИГИЛ стал более мощным в некоторых районах Ближнего Востока

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Майк Помпео сообщил, что ИГИЛ стал более мощным в некоторых районах Ближнего Востока, чем три или четыре года назад

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что боевики Исламского государства усиливают военную мощь в некоторых районах Ближнего Востока, — сообщает CBS, информирует enovosty.com/news.

«Это тревожно. Безусловно, сегодня есть места, где ИГИЛ стал мощнее, чем три или четыре года назад», — сказал Помпео в интервью CBS. Но он подчеркнул, что для ИГИЛ значительно усложнилась возможность проведения атак

Ранее Помпео говорил, что план разгрома Исламского государства в регионе был успешно выполнен совместно с 80 странами. Однако он предупреждал, что всегда существует риск возрождения «радикальных исламских террористических группировок», включая Аль-Каиду и Исламское государство.

Напомним, Исламское государство взяло на себя ответственность за свадебный теракт, в результате которого в Кабуле погибли 63 человека и 182 получили ранения.