Армия США получила новейшую артиллерийскую установку Paladin M109A7 (ФОТО)

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Армия США получила новейшую артиллерийскую установку Paladin M109A7 и самоходные гаубицы M109

В 1-й кавалерийской дивизии армии США сообщили, что бригада GREYWOLF получила новейшие артиллерийские установки Paladin M109A7 и самоходные гаубицы M109, произведеные BAE Systems. Об этом сообщает Degence blog , информирует enovosty.com/news.

«Усилия по модернизации, которые мы предпринимаем сейчас, повысят боевую мощь FIRSTTEAM, армии США и всего Министерства обороны во время будущих крупномасштабных наземных боевых операций!», — говорится в сообщ

Гаубица M109A7 заменит самоходную гаубицу M109A6. Новейшая самоходная гаубица M109A7 имеет новое модернизированное шасси, двигатель, трансмиссию и систему рулевого управления, что снижает стоимость гаубицы и логистические затраты