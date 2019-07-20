Хакеры взломали сайт полиции Лондона

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Хакеры добрались до официального интернет-ресурса британской полиции.

В Лондоне хакеры получили доступ к сайту и социальным сетям полиции и публиковали на страницах записи с нецензурной лексикой. Об этом сообщает The Independent, информирует enovosty.com/news.

По словам СМИ, злоумышленники требуют у полиции освободить реп-исполнителя Digga D, который сейчас отбывает срок в тюрьме. Хакеры публикуют нецензурные записи на страницах и отправляют аналогичные пресс-релизы от имени полиции.

В полиции быстро отреагировали на ситуацию. Представитель Скотленд-Ярлу Рой Смит сообщил, что они сейчас пытаются обеспечить безопасность данных, и призывают игнорировать всю фейкову информацию.

В BBC говорят, что хакеры получили доступ к приложению «MyNewsdesk», который автоматически отправляет письма на почте и публикует записи.

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