Хакеры взломали сайт полиции Лондона
Хакеры добрались до официального интернет-ресурса британской полиции.
В Лондоне хакеры получили доступ к сайту и социальным сетям полиции и публиковали на страницах записи с нецензурной лексикой. Об этом сообщает The Independent, информирует enovosty.com/news.
По словам СМИ, злоумышленники требуют у полиции освободить реп-исполнителя Digga D, который сейчас отбывает срок в тюрьме. Хакеры публикуют нецензурные записи на страницах и отправляют аналогичные пресс-релизы от имени полиции.
В полиции быстро отреагировали на ситуацию. Представитель Скотленд-Ярлу Рой Смит сообщил, что они сейчас пытаются обеспечить безопасность данных, и призывают игнорировать всю фейкову информацию.
В BBC говорят, что хакеры получили доступ к приложению «MyNewsdesk», который автоматически отправляет письма на почте и публикует записи.
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