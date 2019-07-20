Хакеры взломали сайт полиции Лондона

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Кондитерские шедевры от итальянского кондитера

Все фото »

Новости мира

20.07.2019 г.
15:07Авиакомпания Boeing терпит колоссальные убытки
14:25Германия впервые получила большую часть энергии из «зеленых» источников
12:05Мощное землетрясение в Греции вызвало перебои с электричеством и связью (ФОТО)
11:45В США самолёт совершил аварийную посадку на океан (ВИДЕО)
10:44США разместят военный контингент на территории Саудовской Аравии
09:35Хакеры взломали сайт полиции Лондона
09:21Изменения климата: В Японии из-за ливней объявлен наивысший уровень опасности
Все новости мира

Аналитика

19.07.2019

Итоги дня: Победа "Нафтогаза", "мобильные хижины" для военных и раскрытие громкой схемы

Итоги дня: Победа Нафтогаза, мобильные хижины для военных и раскрытие громкой схемы
СБУ раскрыла схему финансирования боевиков украинскими компаниями, в некоторых украинских городах начали работать заблокированные сайты, а европейские ...
19.07.2019

Зе-команда убирает порошенковского посла в Америке Чалого. Простят ли у Трампа «Украинагейт» и Коломойского?

Зе-команда убирает порошенковского посла в Америке Чалого. Простят ли у Трампа «Украинагейт» и Коломойского?
Новость о том, что у Зеленского решили срочно сменить послов Украины в 12 странах, была бы не столь важной, если бы в числе этих стран на первом месте ...
18.07.2019

Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе

Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе
Зеленский дал гражданство иностранцам, которые воевали на Донбассе, СБУ пресекла операцию российских спецслужб по вмешательству в выборы в Украине, а ...

Последние новости

20.07.2019 г.
16:50 Назвали простые способы тренировки мозга
16:20 Роботы "научились" создавать вакцину от гриппа
15:20 Ученые назвали неожиданную причину рака
15:15 Украина превратится в мировой супермаркет экологических продуктов
15:07 Авиакомпания Boeing терпит колоссальные убытки
14:25 Германия впервые получила большую часть энергии из «зеленых» источников
14:21 Человечество вплотную приблизилось к точке невозврата. Назван единственный способ спасения
14:12 Ученые рассказали о предвестнике скорой смерти
14:12 Опубликован перечень силовых структур, способных оказывать давление на бизнес (инфографика)
13:40 Ученые заявили о новой опасности рентгена
13:05 Наблюдатели выявили факты незаконной агитации в день тишины
12:12 На Львовщине археологи нашли следы древнего поселения
12:05 Мощное землетрясение в Греции вызвало перебои с электричеством и связью (ФОТО)
11:49 Airbus призналась, что в самолетах A321neo существует проблема в управлении
11:45 В США самолёт совершил аварийную посадку на океан (ВИДЕО)
11:14 20 лет назад американцы высадились на Луну: ТОП-15 фактов о спутнике Земли
10:44 США разместят военный контингент на территории Саудовской Аравии
10:31 Посол Украины Валерий Чалый прокомментировал свое увольнение
10:02 На Донбассе погибли двое украинских защитников
09:42 Принятие душа в линзах способно привести к слепоте
09:35 Хакеры взломали сайт полиции Лондона
09:27 Пассажир забрался на крыло самолёта во время взлёта (ВИДЕО)
09:21 Изменения климата: В Японии из-за ливней объявлен наивысший уровень опасности
09:00 В Украине наступил день тишины
08:20 ГФС: Какие товары чаще всего перевозят через линию разграничения
19.07.2019 г.
23:52 Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте: Я потеряла все, что имела
23:09 Полиция задержала под Верховной Радой дезертира с гранатой
23:00 Притула признался, что его в детстве отец бил шнурком от переноски
22:49 Киевлян предупредили о мощных дождях с грозами
22:30 Президент подписал указ о повышении качества украинских дорог
22:29 В 94-м округе в Киевской области выявили «сетку» для подкупа избирателей – очевидцы
22:00 Костел Святого Николая в Киеве засиял по-новому
21:30 Украинский школьник выплатит 100 тыс. грн пострадавшему за буллинг
21:15 Посольство России опубликовало карту с украинским Крымом
21:07 Посади автоолигарха: кандидат в депутаты Чернявский опубликовал расследование оборудок Святаша
21:00 Под Харьковом взорвали банковские автоматы (ВИДЕО)
20:58 На Донбассе террористы "Л/ДНР" продолжают обстреливать позиции ВСУ
20:30 Появилось видео тестирования парашютов Crew Dragon (ВИДЕО)
20:25 В аннексированном Крыму с тоской вспоминают Украину
20:15 ТОП-3 омолаживающих напитка
20:00 Украинский руфер выполнил трюки на вершине 450-метрового строительного крана (ВИДЕО)
19:52 Associated Press: В Афганистане возле Кабульского университета взорвалась мощная бомба
19:30 Уже через 2 года на Луну приземлится космический корабль - Маск
19:22 The Washington Times: Китайская экономика находится на грани масштабной рецессии
19:15 Ученые создали устройство, способное генерировать энергию из колена человека
18:56 В Китае на газоперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
18:43 Террористы "Л/ДНР" разочаровались в "русском мире" и отказываются получать российское гражданство
18:34 В России рассказали, что Путин задумал против Украины
18:12 Reuters: Великобритания и Швеция договорились о сотрудничестве в сфере создания истребителя Tempest
17:58 Евросоюз призывает Россию прекратить поставки средств радиоборьбы на Донбасс
17:46 Стали известны подробности ужасающего поджога анимационной студии в Японии
17:28 Командование российских оккупационных войск заставляет своих наемников оформлять паспорта РФ, - разведка
17:18 СБУ разоблачила масштабный механизм присвоения коммунального имущества в интересах боевиков
16:56 Нефть стремительно дорожает из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке
16:42 Жизнь россиян ухудшается: В РФ более четверти граждан признали себя нищими
16:21 Владимир Зеленский побывал в Харьковской области и остался недоволен местным кандидатом от “Слуги народа”
16:12 Неутешительные данные: Госстат сообщил о значительном превышении смертности над рождаемостью
15:54 Маркарова сообщила о важности разблокирования процесса "большой приватизации"
15:38 Стало известно о новой провокации террористов на Донбассе
15:28 Сергей Литвиненко: ровенский алкогольный барон баллотируется от Слуги Народа по 156 округу - СМИ
Все новости »

Хакеры взломали сайт полиции Лондона

Главная » Последние новости » Новости мира » Хакеры взломали сайт полиции Лондона
 
Печать Отправить на почту

 

 

Хакеры добрались до официального интернет-ресурса британской полиции.

В Лондоне хакеры получили доступ к сайту и социальным сетям полиции и публиковали на страницах записи с нецензурной лексикой. Об этом сообщает The Independent, информирует enovosty.com/news.

По словам СМИ, злоумышленники требуют у полиции освободить реп-исполнителя Digga D, который сейчас отбывает срок в тюрьме. Хакеры публикуют нецензурные записи на страницах и отправляют аналогичные пресс-релизы от имени полиции.

В полиции быстро отреагировали на ситуацию. Представитель Скотленд-Ярлу Рой Смит сообщил, что они сейчас пытаются обеспечить безопасность данных, и призывают игнорировать всю фейкову информацию.

В BBC говорят, что хакеры получили доступ к приложению «MyNewsdesk», который автоматически отправляет письма на почте и публикует записи.

Читайте: В Лондоне машина влетела в толпу людей: есть пострадавшие


По материалам 112.ua
Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 44

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Экономист рассказал, что ожидать от нового парламента
Выборам быть: Верховный суд изменил важное решение
Коломойский получился огненный: Гриценко своим креативом заставил соцсети рыдать
Экономист рассказал, что ожидать от нового парламентаВыборам быть: Верховный суд изменил важное решение"Коломойский получился огненный": Гриценко своим креативом заставил соцсети "рыдать"
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Победа "Нафтогаза", "мобильные хижины" для военных и раскрытие громкой схемы
Зе-команда убирает порошенковского посла в Америке Чалого. Простят ли у Трампа «Украинагейт» и Коломойского?
Старт нового энергорынка в Украине: вызовы и возможности
Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе
Тарас Чорновил: Закончилась эпоха жадности, пришла эпоха жлобства
Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО
Итоги дня: Три проблемы "Укроборонпрома", закон о языке и футляр Зеленского
Итоги дня: Неделя до выборов, санкционный удар по России и снижение цены на газ
Не продавайте землю нашу, мать вашу! Земельный вопрос испортит будущую Раду (Часть третья)
Итоги дня: Троллинг Супрун, итальянский Сенцов и главная санкция против России
Все статьи


Читайте также

На Киевщине юноша совершил самоубийство в отделении полиции
 Поддались пропаганде: полицейским сдались два экс-боевика «ДНР»
В Лондоне машина влетела в толпу людей: есть пострадавшие
 Полиция Киевщины получит нового руководителя, - Князев
В столичном метрополитене полиция задержала мужчину с оружием и боеприпасами
 Дональд Трамп задремал во время речи королевы Елизаветы II (ВИДЕО)
Убийство ребенка под Киевом: жена полицейского поразила циничным заявлением
 Меган Маркл проигнорировала банкет в честь президента США
Загрузка...

Армия

Самоходный противотанковый ракетный комплекс ПТРК «Конкурс»
Бронетранспортер TPz 1 Fuchs (Германия)
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм Accuracy International AW50 (Великобритания)
Бронетранспортер Saurer 4K (Австрия)
Вся армия    >>

Персоны

Ринат
АХМЕТОВ
Владимир
РЫБАК
Олег
СОСКИН
Геннадий
КОРБАН
Все персоны    >>

Публикации

Мандат как спасение, или почему идет в Раду депутат Пашинский

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Мнения
Путин неудачно поиграл в Хрущева

Путин неудачно поиграл в Хрущева

Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 