Великобритания обвиняет РФ во вмешательстве в выборы 2019 года, — Fox News

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Великобритания обвиняет РФ во вмешательстве в выборы 2019 года

Британское правительство обвинило россиян в попытках вмешаться во всеобщие выборы в Великобритании, а в комитете по безопасности и разведке Палаты общин британского парламента сказали, что через несколько дней представят официальный доклад о вмешательстве россиян в выборы. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что «россияне пытались вмешаться в выборы 2019 года, опубликовав онлайн подвергшиеся утечке секретные правительственные документы».

Документы касались планов лидера Лейбористской партии Джереми Корбина о реформировании Национальной службы здравоохранения.

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Считалось, что документы появились в интернете несколькими месяцами ранее, чем были официально обнародованы на пресс-конференции. Рааб сказал, что было проведено «расследование» относительно того, как документы могли попасть в интернет.