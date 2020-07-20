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Мир ждет демографический кризис: ученые выяснили, каким будет мировое население в 2100 году

Главная » Последние новости » Новости мира » Мир ждет демографический кризис: ученые выяснили, каким будет мировое население в 2100 году
 
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В таких странах, как Испания, Португалия и Таиланд, население сократится вдвое.

Люди во всем мире начали рожать гораздо меньше детей. К 2100 году это может превратиться в довольно большую проблему для человечества, а не в облегчение, которого можно было бы ожидать, информирует enovosty.com/news.

В этом столетии население десятков стран будет сокращаться, согласно новому исследованию, опубликованному в медицинском журнале Lancet на этой неделе. Ожидается, что в 23 странах этот эффект усилится, и к 2100 году их население сократится до половины того, что они имеют сейчас.

Согласно новому прогнозу, мировое население достигнет пика в 9,7 миллиарда к 2064 году, а к концу столетия сократится до 8,8 миллиарда.

«Это довольно серьезная вещь — большая часть мира переходит к естественному сокращению населения», — сказал BBC Кристофер Мюррей, соавтор и исследователь из Вашингтонского университета в Сиэтле.

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Реальность такова, что с увеличением числа женщин, получающих образование и вступающих в ряды рабочей силы, в сочетании с широкой доступностью противозачаточных средств, показатели фертильности во всем мире снижаются, что является резким поворотом вспять тенденции роста рождаемости после Второй мировой войны.

В таких странах, как например в Испании, Португалии и Таиланде, население сократится более чем вдвое к концу века.

Прогнозируется, что численность населения Китая сократится на 48,0%. 

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Но разве не лучше, чтобы было меньше людей в  разрушенном мире, который быстро истощается? Исследователи предполагают, что, возможно, и рождается меньше детей, но любые позитивные последствия для окружающей среды будут компенсированы проблемами быстро стареющего населения.

Мюррей сказал Би-би-си, что более пожилые люди «создадут огромные социальные перемены». «Кто будет платить налоги в стареющем мире? Кто будет оплачивать здравоохранение для пожилых людей? Кто будет ухаживать за пожилыми людьми?»

Сокращение населения по всему миру заставляет искать решение. Успех экономик во всем мире будет становиться все более зависимым от иммигрантов и открытых границ.

К 2100 году Африка ощутит лишь последствия сокращения численности населения, причем численность населения в ряде африканских стран резко возрастет, а не сократится. Фактически, исследователи отмечают, что Нигерия, по прогнозам, станет второй по численности населения страной в мире, с 791 миллионом человек к 2100 году.

«У нас будет намного больше людей африканского происхождения во многих других странах, когда мы пройдем через это», — сказал Мюррей, отметив, что в результате миру придется решать «проблемы, связанные с расизмом».

Неясно, как мир должен адаптироваться к этим надвигающимся реалиям. Мир добился лишь ограниченного успеха в поощрении родов с помощью таких инструментов политики, как более длительный отпуск по беременности и родам и уходу за ребенком, уход за детьми и финансовые стимулы.

Источник: Weforum


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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