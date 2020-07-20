Иран может затопить рынок миллионами баррелей нефти, если Джо Байден станет президентом, — аналитик с Уолл-стрит

Главная » Последние новости » Новости мира » Иран может затопить рынок миллионами баррелей нефти, если Джо Байден станет президентом, - аналитик с Уолл-стрит Иран может затопить рынок миллионами баррелей нефти, если Джо Байден станет президентом, - аналитик с Уолл-стрит

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Победа Байдена может привести к пересмотру ядерной сделки Ирана, что, в свою очередь, может привести к росту добычи нефти в Иране.

Победа Джо Байдена в Белом доме в этом году может отрицательно сказаться на ценах на нефть, поскольку он, скорее всего, займет более мягкую позицию по отношению к Ирану и отменит санкции, прокладывающие путь для возвращения на рынок миллионов баррелей иранской нефти, сказал один из лучших аналитиков Уолл-стрит, информирует enovosty.com/news.

В беседе с Business Insider Хелима Крофт, глава отдела сырьевой стратегии RBC Capital Markets, сказала: «Одна из вещей, о которой вы хотите думать в отношении нефти в 2021 году, это кто будет находиться в Белом доме?»

«Если Джо Байден будет на посту президента, он может вернуть США к иранскому ядерному соглашению, и вы увидите, как на рынок выйдет миллион с лишним баррелей иранской нефти. Я думаю, что такие вещи будут очень важны для траектории нефти в 2021 году», — добавила она.

Джо Байден, скорее всего, вернет США к ядерной сделке с Ираном

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Ядерная сделка с Ираном была подписана в рамках срока полномочий бывшего президента США Барака Обамы в 2015 году между Ираном, США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией.

Сделка отменила иранские санкции в обмен на согласие, что страна ограничит свою предполагаемую ядерную деятельность.

Президент США Дональд Трамп, активный критик соглашения, вышел из соглашения в 2018 году, хотя оставшиеся союзники оставались приверженными соглашению.

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Напряженность вновь вспыхнула между Тегераном и Вашингтоном в этом году после того, как США распорядились убить иранского военного командира Кассема Сулеймани.

Крофт говорит, что если Байден победит, он вряд ли будет столь же агрессивен, как Трамп в отношении Ирана, и видит высокую вероятность того, что иранская ядерная сделка будет пересмотрена, открыв Ормузский пролив — ключевой водный путь, контролируемый Ираном — для возвращения на международные нефтяные рынки.

В настоящее время Байден уверенно лидирует в большинстве опросов.

Крофт отметила, что, возможно, пройдет время до того, как иранская нефть выйдет на рынок.

«Но если мы говорим о восстановлении цены 50-60 долларов за баррель в следующем году, то миллион и даже два миллиона баррелей иранского экспорта, попадающих на рынок, временно ограничат рост цен», — добавила Крофт.

И нефть марки Brent, и нефть марки WTI в США в настоящее время торгуются на уровне $40 за баррель.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), Иран владеет 13% мировых запасов нефти и имеет производственную мощность более 3 миллионов баррелей в день, что примерно эквивалентно 4% общего мирового производства.

И нефть США, и Brent были крайне неустойчивы в 2020 году, отчасти из-за снижения спроса во время пандемии и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, которая началась в марте этого года.

Цены на нефть в США в апреле даже стали отрицательными из-за снижения спроса и из-за того, что миру не хватило места для хранения нефти. Нефть Brent пережила резкое падение, упав до минимума за два десятилетия.

В мае и июне наблюдался заметный подъем цен, поскольку в некоторых странах началось ослабление режима карантина, а в апреле ОПЕК заключила соглашение о сокращении поставок на 9,7 миллиона баррелей в день.

В том же интервью с Business Insider Крофт предупредила, что любое ослабление ОПЕК может привести к снижению цен на нефть, поскольку это повышает вероятность того, что более мелкие игроки на рынке могут не придерживаться сокращений и производить больше нефти, чем было согласовано.

Источник: Businessinsider