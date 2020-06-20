Столицу России затопило: вода до краев заполнила подземные переходы (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Столицу России затопило: вода до краев заполнила подземные переходы (ВИДЕО) Столицу России затопило: вода до краев заполнила подземные переходы (ВИДЕО)

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В российской столице Москве из-за ливня оказались подтоплены автодороги, а на Варшавском шоссе вода до краев заполнила подземные переходы.

Сильный дождь и гроза днем в субботу, 20 июня, привели к подтоплению улиц и дорог в Москве. Центр организации дорожного движения выпустил экстренное предупреждение, призвав водителей по возможности отказаться от поездок. Многие автодороги оказались перекрыты, машины буквально плывут по дорогам, сообщают пользователи в соцсетях.