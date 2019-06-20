Reuters: ЕС обеспокоен действиями Турции в спорных водах Средиземного моря

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Европейский союз обеспокоен действиями Турции вблизи кипрского полуострова Карпас и готов приостановить заявку Турции на вступление в Европейский Союз.

Европейский союз обеспокоен действиями Турции вблизи кипрского полуострова Карпас, куда Турция направила судно «Явуз» для осуществления газового бурения, — сообщают Кан Сезер, Эжди Эркоюн и Роберт Эммотт в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

У Турции уже есть судно на шельфе Кипра. И теперь Турция приняла решение об отправке еще одного судна для бурения новых скважин.

Лидеры Европейского союза обеспокоены действиями Турции и в четверг намерены предупредить Турцию о возможных последствиях ее действий в спорных водах Средиземного моря. Ожидается, что в преддверии саммита ЕС в Брюсселе лидеры выступят с официальным заявлением, в котором будет говориться, что бурение Турции является «незаконным» и что блок будет отвечать «соответствующим образом»

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас обвинил Турцию в нарушении международного права и «нарушении европейского суверенитета» и призвал ЕС дать «четкий сигнал» Турции. Одним из вариантов санкций может быть приостановление заявки Турции на вступление в Европейский Союз.

Напомним, Анкара, которая не имеет дипломатических отношений с Кипром, утверждает, что некоторые районы в морской прибрежной зоне Кипра, являются турецкой территорией