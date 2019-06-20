Иран совершил очень большую ошибку, — Трамп
Дональд Трамп осудил уничтожение Ираном американского беспилотника в международном воздушном пространстве и сообщил, что Иран совершил очень большую ошибку
Президент США Дональд Трамп осудил уничтожение Ираном американского беспилотника на воздушной территории, которая относится к международному воздушному пространству , информирует enovosty.com/news.
«Иран совершил очень большую ошибку!» — написал Трамп в Twitter.
Iran made a very big mistake!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июня 2019 г.
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Ранее сообщалось, что иранская ракета „земля-воздух» сбила американский беспилотник над Ормузским проливом, который выполнял полет в международном воздушном пространстве, что сильно повлияло на отношения между США и Ираном, которые уже были обострены из-за подрыва двух танкеров с нефтью в Оманском заливе