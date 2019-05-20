The Associated Press: High-tech Эстония голосует онлайн на выборах в Европарламент

Главная » Последние новости » Новости мира » The Associated Press: High-tech Эстония голосует онлайн на выборах в Европарламент The Associated Press: High-tech Эстония голосует онлайн на выборах в Европарламент

Закрыть Отправить

High-tech Эстония голосует онлайн на выборах в Европарламент. Количество избирателей, использующих интернет для голосования, увеличивается с каждыми выборами.

Эстония, подарившая миру Skype, является единственной страной в мире, в которой работает система интернет-голосования,- сообщает Девид Кейтон в издании The Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Количество избирателей, использующих интернет для голосования, увеличивается с каждыми выборами. На общенациональных выборах в марте количество таких избирателей достигло 44%.

Эстонка Линда Лайнву была одной из первых граждан, проголосовавших на выборах в Европейский парламент. «Сейчас я не могу представить свою жизнь иначе. Я делаю все в интернете и мне не нужно стоять в очередях», — сказала Лайнво.

Читайте: Тимошенко приветствует роспуск Рады и готова к участию в досрочных выборах (ВИДЕО)

Загрузив приложение и идентифицировав себя, она просмотрела список кандидатов в депутаты в виртуальной «кабине для голосования» и выбрала своего кандидата. Лайнво потратила около 30 секунд, чтобы проголосовать.

По словам главы избирательного бюро Эстонии Прийта Винкеля, раньше голосовали в основном только молодые и технически подкованные мужчины. «Сейчас же голосуют люди разного возраста и пола и мы не можем точно сказать, кто является избирателем», — говорит Винкель.

Исследования избирательной комиссии показывают, что интернет-голосование значительно увеличивает явку эстонцев за рубежом и людей, проживающих достаточно далеко от избирательного участка.