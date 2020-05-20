Недоверие к Китаю растет: все больше американцев отказываются от товаров «Made-in-China»

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Опрос Deutsche Bank показал, что 41% американцев отказываются покупать товары "Made in China".

По данным опроса Deutsche Bank, растущее число потребителей в США заявляет, что будет избегать продуктов «Made-in-China», демонстрируя растущее недоверие к Китаю в условиях пандемии коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Отдельное исследование также показало, что поразительное большинство американских потребителей собираются переплачивать за продукты компаний, перемещающих свое производство из Китая.

Первый опрос, проведенный dbDig, платформой исследовательских данных Deutsche Bank, показал, что 41% американцев больше не будут покупать продукты, сделанные в Китае. Интересно, что опрос также показал, что растущее недоверие было взаимным: 35% китайцев заявили, что будут избегать брендов «Сделано в США».

Второе исследование, проведенное FTI Consulting в Вашингтоне, показало, что 78% американцев готовы платить больше за продукты, если компания вывела свое производство из Китая. Опрос также показал, что 55% сказали, что Китаю нельзя доверять в выполнении своих обязательств по первому торговому соглашению, подписанному с США в январе.

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Президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы разъединить экономики двух крупнейших держав мира, даже предлагая налоговые льготы, чтобы побудить компании вывести свои цепочки поставок и производство из Китая в США. Большая часть мирового производства в настоящее время сосредоточена в Китае.

«По мере выхода стран из кризиса и роста национализма, похоже, происходит растущее недовольство глобализацией», — пишет аналитик Deutsche Bank Аджит Валия в своем докладе. «Характер и эмоции накалены в обеих группах населения, и политики это прекрасно знают, что усложняет ситуацию, так как это год выборов в США».

Трамп обвинил Китай в том, что он вовремя не предупредил мир о пандемии, чтобы мир лучше подготовился и ввел ограничения на поездки.

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Он сказал, что, возможно, пришло время прекратить полагаться на Китай в производстве и создании автономных цепочек поставок в США.

Аналитики говорят, что ухудшение отношений между США и Китаем может повлиять на ход президентских выборов в ноябре. «По мере того как кандидаты соревнуются за то, кто может занять более экстремальную позицию по отношению к Китаю в период с настоящего момента по ноябрь, их поствыборная политика в отношении Пекина все более и более обостряется», — заявил Блумберг Чед Браун из Института международной экономики Петерсона.

Тем временем государственная китайская газета отреагировала на заявления Трампа о прекращении связей с Китаем. В статье «Глобал таймс» говорится, что это побочный продукт зависти, паники и «пресловутой тревоги, от которой страдают США с тех пор, как Китай начал свое глобальное восхождение».

Источник: Ibtimes