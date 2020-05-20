Меркель и Макрон возродили солидарность ЕС, — Reuters

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Во время видеоконференции, проведенной Ангелой Меркель и Франсуа Макроном, было принято решение о создании Фонда восстановления экономик ЕС, что способствует возрождению солидарности ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала один из самых смелых своих шагов за 15 лет нахождения на должности канцлера. Она предложила выдавать огромные денежные пособия слабым экономикам Европейского Союза. Об этом сообщают Джон Чалмерс и Габриэла Бачинска в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Меркель пошла на этот шаг после начала пандемии COVID-19. Однако Конституционный суд блокировал предложение Меркель. До этого канцлер выступала против предложения президента Франции Эммануила Макрона о создании Фонда восстановления экономик.

«Изначально они занимали совершенно разные позиции», — сказал дипломат на условиях анонимности. «Они рассматривали риск раскола ЕС. Но затем пришло решение Конституционного суда, и Меркель … сказала: «Теперь это зависит от нас, правительств», — говорит дипломат

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После этого состоялись переговоры между Меркель и Макроном в формате видеоконференции. В результате переговоров было принято решение о займе на сумму 500 млрд евро, который составит основу Фонда восстановления экономик. Главной особенностью фонда является то, что заем в размере 500 млрд евро будет привлекаться Евросоюзом на одинаковых условиях для всех государств. А Европейский Союз, в свою очередь, будет погашать этот заем.