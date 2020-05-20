РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

20.05.2020 г.
16:10Меркель и Макрон возродили солидарность ЕС, - Reuters
15:00Недоверие к Китаю растет: все больше американцев отказываются от товаров «Made-in-China»
14:20В Сети опубликовали редкий видеоролик с вымершим тасманийским тигром (ВИДЕО)
11:47"Катастрофический и стоп-вперед сценарии": Когда исчезнет коронавирус? - СМИ
08:33Япония напомнила России, кому принадлежат Южные Курилы
08:29Названо животное, которое может заражать человека коронавирусом
19.05.2020 г.
23:20Анатолий Чубайс сравнил российский рынок нефти с дохлой лошадью
Все новости мира

Аналитика

19.05.2020

Коллективный Путин и его составные части

Коллективный Путин и его составные части
Само собой якобы разумеющееся утверждение о том, что Россией правит Путин, 20-летие сидения на московском троне отмечалось в марте нынешнего года, при ...
14.05.2020

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Об основных достижениях президента Владимира Зеленского за год правления, о последствиях открытия рынка земли, перспективах решения конфликта на Донбассе ...
14.05.2020

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который исполнял роль «первой скрипкой» по защите интересов Украины в Международном арбитражном ...

Последние новости

20.05.2020 г.
16:30 Совет ЕС согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро
16:10 Меркель и Макрон возродили солидарность ЕС, - Reuters
16:01 Фото дня: Теплое местечко или как перед пресс-конференцией грели стул Зеленскому
15:54 Правительство рассказало, как будет восстанавливаться транспорт в Украине. Точные даты
15:28 В Украине вводят адаптивный карантин: подробности
15:02 Зеленский анонсировал создание единого офиса инвестиций
15:00 Недоверие к Китаю растет: все больше американцев отказываются от товаров «Made-in-China»
14:40 В Грузии обнаружили свалку из брошенных редких автомобилей (ФОТО)
14:25 В Киеве детские сады в мае не откроются, - Кличко
14:20 В Сети опубликовали редкий видеоролик с вымершим тасманийским тигром (ВИДЕО)
14:19 Киевские ТРЦ требуют возобновить работу независимо от работы метрополитена
14:00 Стало известно, когда в Киеве откроют ТРЦ: названы условия
13:55 Держите дистанцию: создана первая в мире компьютерная игра о COVID-19
13:53 Дырка от бублика: У Байдена прокомментировали "пленки Деркача"
13:43 Люди переболевшие ОРВИ, могут иметь иммунитет к коронавирусу - ученые
13:33 В Киеве тариф на воду увеличится на 20%, - Киеводоканал
13:28 Мир в новых условиях: Какие страны готовы открыть границы
13:23 «Выбирайте бандитов, если хотите»: Зеленский о мэре Черкасс
13:05 Почему в Росcии умирают врачи: каждый 15-й умерший от коронавируса в РФ - медработник
13:04 Аваков - сильный министр и он не является моим другом, - Зеленский
12:40 Стало известно, сколько выходных ждет украинцев в первый месяц лета
12:20 В Турции провели успешные испытания лазерной системы наведения для авиационных бомб
12:14 Зеленский будет баллотироваться на второй срок
12:10 Главарь "ЛНР" пригрозил Украине. Зеленский ответил
11:47 "Катастрофический и стоп-вперед сценарии": Когда исчезнет коронавирус? - СМИ
11:09 Новый эпицентр мира и "Батькивщина" на изоляции. Важные новости 20 мая по COVID-19
10:52 "Это не временный провал России": Почему "высыхает" Турецкий поток
10:44 Деркач обнародовал записи разговоров Порошенко и Байдена с фактами международной коррупции (ВИДЕО)
10:42 В Киеве может подорожать вода
10:27 Зеленский собрал большую пресс-конференцию в годовщину инаугурации. Онлайн-трансляция
10:05 В Украине - минус один банк
09:35 Джемилев рассказал, кто и почему вернет Украине Крым
08:33 Япония напомнила России, кому принадлежат Южные Курилы
08:29 Названо животное, которое может заражать человека коронавирусом
08:26 Военный эксперт рассказал, чего Украине ожидать после ухода хозяина Кремля
08:19 Необычное явление: "Коронавирусный" град не на шутку испугал людей
08:14 Экс-прокурор Луценко объяснил, почему Гиркина не судили в Украине
07:45 Когда в Украине и мире восстановится авиасообщение
07:40 Опасность вернулась: в Китае закрыли два города, в которых снова обнаружили COVID-19
07:35 Французский бульдог, радующийся надувному бассейну, стал звездой Сети (ВИДЕО)
07:30 Стало известно, когда в Украине могут открыть кинотеатры и концертные залы
07:15 Компания BMW представила внедорожник, который разгоняется до "сотни" за 4 секунды (ФОТО)
19.05.2020 г.
23:20 Анатолий Чубайс сравнил российский рынок нефти с дохлой лошадью
23:17 В Ровно медики массово заразились COVID-19
23:10 Сеть взорвал видеоролик, на котором хозяин вымаливает прощение у кошки (ВИДЕО)
23:00 Китайская пустыня превратилась в оазис: пустыню озеленяли 60 лет (ФОТО)
22:58 Россия перебросила на Донбасс более десяти танков и три вагона с боеприпасами – разведк
22:35 Коронавирус способен вызывать расстройства психики - ученые
22:15 В России разбился военный вертолет Ми-8: погиб экипаж
20:59 Во Франции нашли необычное древнее захоронение
20:44 СБУ блокировала масштабный канал сбыта контрафактного алкоголя и сигарет
20:32 МОЗ провалило закупку лекарств 2020 для тяжело больных украинцев, многие не выживут, - Янина Соколова
20:18 Из банковской системы РФ продолжают выводить наличные, - Злой Одессит
19:57 Олег Голубенко рассказал о ситуации с укреплением гривны
19:36 Киберполиция обезвредила известного хакера
19:16 РФ на пороге дворцового переворота или почему Путин отменил карантин, - Пионтковский
18:54 ГП "Антонов" заканчивает сборку Ан-178 для отправки в Перу (ФОТО)
18:44 Cимволом Киева стал Биг-Беня: Гончаренко об антиколомойском законе (ВИДЕО)
18:33 "Газпром" и "Роснефть" терпят многомиллиардные убытки, - Аnti-colorados
18:11 Комары и мухи не являются переносчиками COVID-19, - МОЗ
Все новости »

Меркель и Макрон возродили солидарность ЕС, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Меркель и Макрон возродили солидарность ЕС, - Reuters
 
Печать Отправить на почту

 

 

Во время видеоконференции, проведенной Ангелой Меркель и Франсуа Макроном, было принято решение о создании Фонда восстановления экономик ЕС, что способствует возрождению солидарности ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала один из самых смелых своих шагов за 15 лет нахождения на должности канцлера. Она предложила выдавать огромные денежные пособия слабым экономикам Европейского Союза. Об этом сообщают Джон Чалмерс и Габриэла Бачинска в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Меркель пошла на этот шаг после начала пандемии COVID-19. Однако Конституционный суд блокировал предложение Меркель. До этого канцлер выступала против предложения президента Франции Эммануила Макрона о создании Фонда восстановления экономик.

Меркель и Макрон возродили солидарность ЕС, — Reuters

«Изначально они занимали совершенно разные позиции», — сказал дипломат на условиях анонимности. «Они рассматривали риск раскола ЕС. Но затем пришло решение Конституционного суда, и Меркель … сказала: «Теперь это зависит от нас, правительств», — говорит дипломат

Читайте: Риск распада еврозоны отсутствует, - Лагард

После этого состоялись переговоры между Меркель и Макроном в формате видеоконференции. В результате переговоров было принято решение о займе на сумму 500 млрд евро, который составит основу Фонда восстановления экономик. Главной особенностью фонда является то, что заем в размере 500 млрд евро будет привлекаться Евросоюзом на одинаковых условиях для всех государств. А Европейский Союз, в свою очередь, будет погашать этот заем.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 29

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Коллективный Путин и его составные части
Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Все статьи


Читайте также

Риск распада еврозоны отсутствует, - Лагард
 В стране сейчас необходимо заложить основы для «украинского экономического чуда», - Петрашко
Европарламент выделяет Украине 1,2 млрд евро
 Скоро россиян ждет неприятный сюрприз, - Аnti-colorados
В ООН предупреждают о начале второй волны пандемии
 В Евросоюзе предсказали рецессию исторического масштаба
В Нацбанке прогнозируют инфляцию на уровне 5-6%
 Дефицит госбюджета нужно сократить, а залатать дыры в экономике можно с помощью внутренних ресурсов, - Глеб Ляшенко

Армия

Бронеавтомобиль Fennek (Германия-Нидерланды)
Зенитно-ракетный комплекс RBS 70 (Швеция)
Противотанковый ракетный комплекс RBS-56 BILL (Швеция)
Беспилотный летательный аппарат Orbiter (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Ярославский
Александр
Сиротюк
Юрий
Трюдо
Джастин
Дмитро
Сергійович
Буравель
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Под Киевом разорившийся фермер выбросил горы моркови (ВИДЕО) (32595)

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда (9099)

Как правильно нейтрализовать клеща: инструкция от доктора Комаровского (8292)





Апокалипсис

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

 