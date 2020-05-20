Кембриджский университет отменяет очные лекции до 2021 года

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Кембриджский университет отменяет очные лекции до 2021 года из-за пандемии COVID-19

Кембриджский университет стал первым университетом в Великобритании, который отменил все очные лекции на 2020-21 учебный год из-за пандемии коронавируса после 800 лет чтения лекций студентам в монастырях, внутренних дворах и аудиториях. Об этом сообщает Джилл Лоулесс в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Официальные представители Кембриджа отметили, что все лекции будут проводиться в формате видеоконференций и транслироваться онлайн до лета 2021 года.

Сообщается, что данное «решение может быть пересмотрено, если будут внесены изменения в государственные рекомендации по карантинным мерам».

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Пандемия уже оказала влияние на студенческую жизнь. Кембридж перевел все обучение в онлайн-формат еще в марте, а экзамены проводятся дистанционно. По всей Британии были отменены выпускные балы.