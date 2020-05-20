Армия США планирует приобрести у финской компании инновационную минометную установку Patria NEMO (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Армия США планирует приобрести у финской компании инновационную минометную установку Patria NEMO (ВИДЕО) Армия США планирует приобрести у финской компании инновационную минометную установку Patria NEMO (ВИДЕО)

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Армия США планирует приобрести у финской компании инновационную 120-мм минометную установку Patria NEMO

Финская компания Patria Group, специализирующаяся на производстве аэрокосмической и оборонной продукции, подтвердила, что армия США проявляет интерес к их новой инновационной 120-мм минометной установке. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

США подписали с Patria Group Соглашение о совместных исследованиях и разработках (CRADA). США уже проводили испытания новейшей минометной системы Nemo, произведенной финской компанией Patria.

Представители Patria заявили, что минометная система Nemo показала отличные результаты и успешно продемонстрировала способность к быстрому поражению целей.

Patria Nemo представляет собой 120-мм минометную систему с дистанционным управлением. Patria Nemo легок, компактен и легко устанавливается на гусеничные шасси, колесные бронированные машины и военные корабли.