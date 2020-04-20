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Женщина в возрасте 107 лет победила COVID-19 всего за неделю

Главная » Последние новости » Новости мира » Женщина в возрасте 107 лет победила COVID-19 всего за неделю
 
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Победить коронавирус можно в любом возрасте. Именно это продемонстрировала 107-летняя жительница Турции по имени Кардениз, которая успешно прошла лечение в клинике и уже находится дома.

Женщина в возрасте 107 лет победила COVID-19 всего за неделю

Пожилую женщину госпитализировали в одну из стамбульских больниц с жалобами на высокую температуру и кашель. В последствии, тест на COVID-19 показал наличие коронавирусной инфекции в организме женщины, информирует enovosty.com/news.

Спустя всего неделю, Карадениз выписали из клиники. Сейчас она находится дома на обязательном 14 дневном карантине.

Интересен тот факт, что женщина на протяжении всей своей жизни не перенесла ни одной операции, что свидетельствует об ее отменном здоровье. Кроме того, она уделяет большое внимание своему питанию, отдает предпочтение кисломолочным продуктам и крупам.

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Кардениз стала самой пожилой женщиной в мире, которой удалось победить COVID-19.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 491

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