QR-будущее: Сергей Елкин высмеял цифровые пропуска в новой карикатуре

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Цифровые пропуска для передвижения по Москве ввели с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса.

Прогноз цифрового будущего в РФ от Сергея Елкина. Фото: DW

Для любого перемещения, даже на личном транспорте, включая велосипед, москвичам нужно получать разрешение. Без пропуска можно только идти пешком в ближайший магазин и аптеку, выгуливать собак не более чем в 100 метрах от дома и выносить мусор, информирует enovosty.com/news.

Если пандемию COVID-19 остановить не удасться, вполне возможно, что такое «общение» ожидает всех — не только в России.