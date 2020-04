Коронавирус не помешал монахиням сыграть в баскетбол (ВИДЕО)

Трогательное видео опубликовал на своей странице в Твитер журналист Михаэль Долан, на котором монахини демонстрируют мастерство в игре в баскетбол.

На видео монахини играют в баскетбол. Баскетбольный матч проходит в стенах монастыря в Севилье (Италия), который на период эпидемии коронавирусной инфекции стал приютом для многих итальянцев инфицированных COVID-19, информирует enovosty.com/news.

Nuns playing basketball at a monastery in Sevilla, Spain while sheltered in place for the coronavirus. Hoops makes the world go around.pic.twitter.com/53oKV5GnNU

— Michael Dolan (@mikedolanny) April 16, 2020