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Коронавирус не помешал монахиням сыграть в баскетбол (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Коронавирус не помешал монахиням сыграть в баскетбол (ВИДЕО)
 
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Трогательное видео опубликовал на своей странице в Твитер журналист Михаэль Долан, на котором монахини демонстрируют мастерство в игре в баскетбол.

На видео монахини играют в баскетбол. Баскетбольный матч проходит в стенах монастыря в Севилье (Италия), который на период эпидемии коронавирусной инфекции стал приютом для многих итальянцев инфицированных COVID-19, информирует enovosty.com/news.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
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