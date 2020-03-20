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В США фондовые индексы начали расти

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В США фондовые индексы начали расти после заявления Трампа о планах по выделению сотни миллиардов долларов американской экономике.

Фондовые индексы США в пятницу, 20 марта, показали рост, информирует enovosty.com/news.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,79% или 358,78 пунктов и составил 20445,97.

В США фондовые индексы начали расти

Индекс S&P 500 увеличился на 1,57% или 37,84 пунктов и достиг 2 447,25.

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В США фондовые индексы начали расти

А индекс Nasdaq Composite поднялся на 2,23% или 159,22 пункта до 7 309,80 пунктов.

В США фондовые индексы начали расти

Увеличение фондовых индексов связано с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что появились способы лечения коронавируса, которые можно вывести на рынок в короткие сроки. Трамп также сообщил о планах по выделению сотни миллиардов долларов для поддержания американской экономики.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 81

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