В Китае зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом

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В Китае зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, а число смертей по сравнению с предыдущим днем возросло на три человека

Согласно данным, опубликованным в пятницу, 20 марта, число новых случаев заболевания коронавирусом в Китае возросло до рекордных 228, что связано большей частью с путешественниками, которые возвращаются домой из-за границы. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

В Китае всем путешественникам, прибывшим из-за границы рекомендуют самоизоляцию. А для людей, возвращающихся из одной из 24 наиболее пострадавших от коронавируса стран, в некоторых регионах введен 14-дневный карантин в медицинских учреждениях

Общее число заражений в материковом Китае составляет 80 967 человек. А по состоянию на 19 марта число умерших от коронавируса составило 3248 человек, что на три человека больше по сравнению с предыдущим днем.

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