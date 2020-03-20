Трамп отменяет саммит G7 в Кэмп-Дэвиде

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Дональд Трамп отменяет саммит G7 в Кэмп-Дэвиде, а вместо этого проведет видео-конференцию

Президент США Дональд Трамп отменил личную встречу лидеров G7, которая должна была состояться в июне в Кэмп-Дэвиде, а вместо этого проведет видео-конференцию, информирует enovosty.com/news.

Трамп уже провел видео-конференцию с лидерами крупнейших стран мира в начале этой недели и планирует провести видео-конференцию в июне, когда должна была состояться встреча лидеров G7 в штате Мэриленд в Кэмп-Дэвиде.

«Белый дом уже проинформировал других членов G7 о том, что для продолжения совместной координации действий по борьбе с коронавирусом президент соберет лидеров G7 посредством видеотелеконференции в апреле и мае…», — сказал он.

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Трамп намеревается сфокусировать встречу G7 на экономике, избегая традиционных тем, которые часто стоят на повестке дня, в частности проблемы изменения климата. В Группу G7 входят Соединенные Штаты, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания.