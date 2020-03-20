Россия распространяет фейковые новости о коронавирусе, — эксперты

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Европейские эксперты обвиняют Россию в распространении фейковых новостей о коронавирусе

Российские государственные СМИ и новостные агентства, поддерживающие президента Путина, проводят фековую новостную кампанию, направленную на подрыв доверия общественности к способности европейских систем здравоохранения справиться с коронавирусом. Об этом сообщает Лорн Кук в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В отчете агентства «Associated Press» говорится, что за последние два месяца эксперты ЕС отметили около 80 случаев дезинформации, связанной с коронавирусом, включая утверждения о том, что вирус COVID-19 был биологическим оружием западных государств.

«Кампания призвана усугубить замешательство, панику и страх, а также предотвратить доступ людей к надежной информации о коронавирусе и мерах общественной безопасности», — говорится в отчете

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Эксперты ЕС выделили новостные агентства Russia Today, Спутник, Oriental Review, Geopolitica и другие. В качестве примеров ложных сообщений они привели новость о том, что COVID-19 является менее вредным, чем грипп.