РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

20.03.2020 г.
18:58Мировые цены на нефть продолжают расти
18:18Россия распространяет фейковые новости о коронавирусе, - эксперты
17:37Трамп отменяет саммит G7 в Кэмп-Дэвиде
16:52В США фондовые индексы начали расти
16:19В Китае зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом
13:20Названы ТОП-10 самых счастливых стран мира
11:59Он с трибуны кукарекал: Шнуров гневно обозвал Жириновского из-за Крыма
Все новости мира

Аналитика

16.03.2020

Гибель Богов

Гибель Богов
В далеком 1992 году на рынке связи Украины создаются первых два гиганта с иностранными инвестициями – УМС и Утел. В страну пришли первые серьезные деньги, ...
16.03.2020

Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики

Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупреждает, что европейские страны могут столкнуться с масштабным экономическим шоком, ...
13.03.2020

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Коронавирус в Украине отнял первую жизнь, Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании, а ЕС решил продлить санкции против России, - такими ...

Последние новости

20.03.2020 г.
18:58 Мировые цены на нефть продолжают расти
18:18 Россия распространяет фейковые новости о коронавирусе, - эксперты
18:04 За прошлые сутки в Украине зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, - Виктор Ляшко (ВИДЕО)
17:37 Трамп отменяет саммит G7 в Кэмп-Дэвиде
17:17 Виталий Кличко: Киевляне смогут делать экспресс-диагностику на коронавирус на дому (ВИДЕО)
16:52 В США фондовые индексы начали расти
16:19 В Китае зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом
15:52 Один из руководителей "Нафтогаза" заразился коронавирусом
15:04 В Украине с мая поднимут пенсии
15:00 Новое противодронное оружие Raytheon одобрено для международных продаж
14:17 Владимир Зеленский: В ближайшие дни мы эвакуируем из-за рубежа более 10 тыс украинцев (ВИДЕО)
14:00 Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на поставку ракет Trident II D5
13:40 В Киеве на Нивках высадят аллею из 200 акаций
13:20 Названы ТОП-10 самых счастливых стран мира
13:16 СБУ займется больным на коронавирус и туристической группой из Житомира (ВИДЕО)
13:00 Звонят каждый день и требуют: китайским военным ученым приказали выиграть мировую гонку за вакцину против коронавируса
12:55 Самый эффективный способ остановить эпидемию: В Японии нашли лекарство от коронавируса
12:50 В НБУ рассказали, когда в банках опять появятся доллары
12:47 В Украине дорожает популярный овощ. Какие прогнозы?
12:40 В небе над Калифорнией заметили списанный F-117 (ФОТО)
12:20 Украинцам рассказали, как оформить покупку автомобиля во время карантина
12:10 Антихрупкий бизнес: Надо освободить силу, которая является основой выживания в кризис, - мнение
12:01 В Украине полностью выздоровел первый заболевший коронавирусом
11:59 Он с трибуны кукарекал: Шнуров гневно обозвал Жириновского из-за Крыма
10:45 Украина отправила военный борт за помощью из Китая. Что привезут? (ФОТО)
10:40 Цена на нефть подскочила в цене и уже близка к психологической отметке
10:21 На Россию напали, а Путину все не дают покоя украинцы, – Портников
10:17 Должники по коммуналке и ипотеке получили "иммунитет". Что важно знать?
10:13 Европа на замке: Что будет с украинскими заробитчанами
09:53 Власти Киева предупредили о введении режима ЧС: Можно ли выходить из дома
09:37 Индийские медики назвали эффективное средство профилактики коронавируса
09:34 На улицах Киева появились торговцы нелегальными медицинскими масками
09:21 Нефтяная война на истощение: в России не могли представить подобных цен даже «в страшном сне» - Лукойл
09:19 VW возродил выпуск культового микроавтобуса Т1 (ФОТО)
09:04 Apple, новые лекарства и вакцина и 103-летняя пациентка: Позитивные новости о коронавирусе
08:53 Минсоцполитики готовит украинцам увеличение коммунальных субсидий
08:31 Пандемия коронавируса может закончиться сама: названо два условия
08:28 Валюты развивающихся стран обвалились: Вирусный кризис заставляет искать убежище в долларе
08:05 Нефть восстанавливает позиции: Brent - почти $30
08:05 Война на Донабассе: Снайперы РФ напали на ВСУ
07:50 В Афганистане собираются возобновить боевые действия против "Талибана"
07:35 Сколько служебных машин ОП и Кабмина направили на развозку медиков после закрытия метро? - Бутусов
07:30 Саудовская Аравия будет поддерживать высокий уровень экспорта нефти, - Saudi Aramco
07:15 У Космических сил США появилось первое оружие
07:00 Энтони Хопкинс и "Мурчание котят": как знаменитости развлекаются на карантине (ВИДЕО)
07:00 По всем украинским улицам начнут курсировать спецавтомобили с громкоговорителями
19.03.2020 г.
23:07 Пир во время чумы: СБУ и Нацполиция в кризис объявили закупки автомобилей на 300 млн гривен
23:00 Тысячи украинцев начали помогать пенсионерам и социально незащищенным людям
22:53 Трамп обещает вступить в нефтяную войну с Россией
22:40 Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ при попытке незаконной передачи секретной информации
22:30 Лучшее в Сети: украинцев насмешила очередная фотожаба на тему Эрики
22:20 Нефтяное эмбарго против России в действии, - Злой Одессит
22:05 Фото дня: В России по примеру Китая экстренно строят больницу для больных коронавирусом (ФОТО)
21:24 Китай хочет использовать электромагнитное оружие против американских кораблей
20:37 Это безумие сейчас идти на поклон к Путину и выполнять его требования без гарантий освобождения Донбасса - Бутусов
20:10 Банк Англии снизил базовую ставку до исторического минимума
19:56 Пограничники задержали контрабандиста в гидрокостюме, переправлявшего медицинские маски в Румынию (ВИДЕО)
19:47 Из-за карантина B2B Jewelry переходит в онлайн, - Гонта
19:06 Монополизация «Укрпочтой» права доставки лекарств является признаком государственного капитализма российского образца, - Цыбулько
18:54 Нацполиция задержала группу лиц, которые требовали плату за несуществующий долг
Все новости »

Россия распространяет фейковые новости о коронавирусе, — эксперты

Главная » Последние новости » Новости мира » Россия распространяет фейковые новости о коронавирусе, - эксперты
 
Печать Отправить на почту

 

 

Европейские эксперты обвиняют Россию в распространении фейковых новостей о коронавирусе

Российские государственные СМИ и новостные агентства, поддерживающие президента Путина, проводят фековую новостную кампанию, направленную на подрыв доверия общественности к способности европейских систем здравоохранения справиться с коронавирусом. Об этом сообщает Лорн Кук в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В отчете агентства «Associated Press» говорится, что за последние два месяца эксперты ЕС отметили около 80 случаев дезинформации, связанной с коронавирусом, включая утверждения о том, что вирус COVID-19 был биологическим оружием западных государств.

Россия распространяет фейковые новости о коронавирусе, — эксперты

«Кампания призвана усугубить замешательство, панику и страх, а также предотвратить доступ людей к надежной информации о коронавирусе и мерах общественной безопасности», — говорится в отчете

Читайте: BBC: Фальшивые воспоминания, сформированные фейковыми новостями, чрезвычайно трудно развеять

Эксперты ЕС выделили новостные агентства Russia Today, Спутник, Oriental Review, Geopolitica и другие. В качестве примеров ложных сообщений они привели новость о том, что COVID-19 является менее вредным, чем грипп.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 277

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Точное число зараженных, вакцина и карантин: Что важно знать о коронавирусе
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов
Итоги дня: Украина на карантине, экономический шок и разгромный иск против Путина
Итоги дня: Нефтяная война, бой панике и важнейшие доказательсва в Гааге
Итоги дня: Планы правительства, дедлайн по переговорам с Путиным и нефтяное пике
С ГПУ сняли Рябошапку. Приготовиться НАБУ и САП?..
Все статьи


Читайте также

BBC: Фальшивые воспоминания, сформированные фейковыми новостями, чрезвычайно трудно развеять
 По российским стопам: Китай и Иран распространяют фейковые новости для усиления социальной розни
"В тюрьму на 15 дней за критику Путина": В России принят новый закон о "неуважении к власти"
 «Цифровые гангстеры»: Британия призывает к ужесточению правил в отношении Facebook
Европейские наблюдатели предупреждают об угрозе влияния России на украинские выборы
 Минобороны: Россия усилила распространение фейковой информации из-за военного положения в Украине
США помогут Украине эффективно "охотится" на фейки российской пропаганды
 Телеканал Russia Today пожаловался на материал Reuters с обвинениями в фейковых новостях

Армия

Беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator (США)
Бронированная командно-штабная машина FV105 Sultan (Великобритания)
Бронетранспортер XA-180 (Финляндия)
Танк «Тирекс»
Вся армия    >>

Персоны

Мирон
МАРКЕВИЧ
Виталий
ГАЙДУК
Валерий
ХОРОШКОВСКИЙ
Олесь
ДОНИЙ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Лучшее в Сети: украинцев насмешила очередная фотожаба на тему Эрики (4671)

VW возродил выпуск культового микроавтобуса Т1 (ФОТО) (4186)

Нефтяное эмбарго против России в действии, - Злой Одессит (3669)

Нефтяная война на истощение: в России не могли представить подобных цен даже «в страшном сне» - Лукойл (3137)

Украинцам рассказали, как оформить покупку автомобиля во время карантина (2872)

Патрульна поліція почала виписувати штрафи неуважним водіям (2167)

Пир во время чумы: СБУ и Нацполиция в кризис объявили закупки автомобилей на 300 млн гривен (2112)

Трамп обещает вступить в нефтяную войну с Россией (2053)

Это безумие сейчас идти на поклон к Путину и выполнять его требования без гарантий освобождения Донбасса - Бутусов (2032)

СБУ займется больным на коронавирус и туристической группой из Житомира (ВИДЕО) (1938)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом: “Этот вирус не угрожает людям!” (22732)

Как тысячи украинских туристов в Египте стали заложниками коронавируса (ВИДЕО) (13921)

Когда-то здесь был герб Украины: эта фотография символ российской оккупации Крыма - Олег Сенцов (ФОТО) (10448)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube




help
Loading...

bigmir)net TOP 100

 