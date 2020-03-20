Мировые цены на нефть продолжают расти

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Мировые цены на нефть продолжают расти

Утром 20 марта цена на нефть марки Brent превысила стоимость $30 за баррель, информирует enovosty.com/news.

хМайские фьючерсы нефти марки Brent выросли на 5,7% и составили $30,12 за баррель. А стоимость майских фьючерсов WTI увеличилась на 5,4% и составила $27,39 за баррель.

Цены на нефть начали расти на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможности вмешательства в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, сказав, что низкие цены на нефть благоприятны для потребителей

Стремительное падение стоимости нефти началось в январе на фоне снижения спроса на нефть из-за коронавируса. В марте сорвалась сделка ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти, после чего Саудовская Аравия и Россия объявили об увеличении добычи нефти

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