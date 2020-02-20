В Португали приняли закон об эвтаназии, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » В Португали приняли закон об эвтаназии, - Associated Press В Португали приняли закон об эвтаназии, - Associated Press

Закрыть Отправить

Парламент Португалии принял закон о легализации эвтаназии

Парламент Португалии принял закон о легализации эвтаназии, согласно которому процедуру эвтаназии должны проводить врачи неизлечимо больным людям. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

До начала голосования, сотни людей возле здания парламента протестовали против легализации эвтаназии. На одном из плакатов было написано: «Эвтаназия не прекращает страдания, она заканчивает жизнь».

Некоторые протестующие скандировали «“Sim a vida!”» («Да жизни!») Другие держали в руках распятия и религиозные изображения.

Читайте: Reuters: В Италии официально разрешили выращивать марихуану в домашних условиях

Президент Марсело Ребело де Соуза, который не одобряет эвтаназию, может наложить вето на принятый закон. Однако парламент может отменить президентское вето, проголосовав за закон второй раз.