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В Португали приняли закон об эвтаназии, — Associated Press

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Парламент Португалии принял закон о легализации эвтаназии

Парламент Португалии принял закон о легализации эвтаназии, согласно которому процедуру эвтаназии должны проводить врачи неизлечимо больным людям. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

До начала голосования, сотни людей возле здания парламента протестовали против легализации эвтаназии. На одном из плакатов было написано: «Эвтаназия не прекращает страдания, она заканчивает жизнь».

В Португали приняли закон об эвтаназии, — Associated Press

Некоторые протестующие скандировали «“Sim a vida!”» («Да жизни!») Другие держали в руках распятия и религиозные изображения.

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Президент Марсело Ребело де Соуза, который не одобряет эвтаназию, может наложить вето на принятый закон. Однако парламент может отменить президентское вето, проголосовав за закон второй раз.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 91

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